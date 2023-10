Hétfőn folytatódik a Győri Járásbíróságon F. Dávid tárgyalás, a zenészt több millió forintos csalással vádolják. Azonban korábbi védőügyvédje, már nem lehet mellette, ugyanis dr. Kaposi Gergely ellen elfogultság miatt indítványt nyújtottak be, amit a bíróság elfogadott. Kizárták a perből. Már a legutóbbi szeptemberi tárgyaláson is csak mint meghatalmazott képviselő lehetett jelen.

A győri énekesnek nagy törést jelent, hogy három év együttműködés után csak a háttérből segítheti egykori védője az ügyét.

F. Dávidnak évek óta húzódik a pere, börtönben is volt, közben elvált feleségétől. Ügyvédje, dr. Kaposi Gergely segítségével egy ideje bűnügyi felügyelet alatt védekezhet, Győr területén pedig szabadon mozoghat, valamint hetente kétszer elutazhat Dunaújvárosba a munkahelyére is.

A győri énekes álláspontja továbbra is az, hogy ártatlan és csak csőbehúzták rosszakarói, akiknek most sikerült védőjét is félreállítani.

- Dávid pótolhatatlan veszteségként érte meg, hogy már nem védhetem, de aggodalomra nincs ok. A háttérből ugyanúgy támogatom az ügyet, illetve ahogyan eddig is, többen képviseltük, így a továbbiakban a budapesti kollégák veszik át a feladataimat. Nem tudjuk kinek fáj, hogy talán túl hatékony védelemben részesült Dávid - fejtette ki lapunknak dr. Kaposi Gergely ügyvéd.

Hozzátette, hogy a továbbiakban megtesznek minden kellő lépést, hogy ismét védhesse a győri énekest, első körben az Alkotmánybírósághoz fordulnak, de ha kell itt nem állnak meg és az Emberi Jogok Európai Bíróságán is tesznek egy próbát.