Az elhunyt sértett évtizedek óta sajátjaiként nevelte felesége gyermekeit, azonban míg a lánnyal jó volt a kapcsolatuk, a fiúval nehezen értették meg egymást - ezt már a szerdai a tárgyaláson árulta el a nevelt lány, Luca. Mivel közeli hozzátartozója a vádlottnak élhetett volna mentességi jogával, de ennek ellenére ismét vallomást tett.

Mint mondta, nem könnyű számára a családi tragédiáról beszélni, hiszen szeretett édesapját elveszítette (akinek a vezetéknevét is felvette), testvére pedig börtönben van. Hasonló érzések kavarognak az özvegyben is, aki nem csak férjét, de fiát is siratja. Könnyeivel küszködve hallgatta lánya vallomását.

A vádirat szerint 2021. június 29-én délelőtt a nevelőapa arra ért haza, hogy a vádlott I. Máté szobájában nyitva van az ablak és ezzel párhuzamosan a légkondi is be van kapcsolva. A sértett kérdőre vonta emiatt nevelt fiát, majd a vita dulakodásig fajult. A verekedés közben az egyik polcról lekerült egy 40 centiméter pengehosszúságú dísztőr, amivel először a nevelőapa sértette meg fiát. Majd a vádlott kicsavarta a tőrt apja kezéből és 12 centiméter mélyen hasba szúrta őt.

A vád szerint I. Máté mentőt hívott, és a családi ház udvarán várta a segítséget, közben nem törődve azzal, hogy a sértett milyen állapotban van. Az 56 éves férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét és a helyszínen elhunyt.

- Soha nem találták a közös hangot. Apa lustának tartotta Mátét, amiért nem akart dolgozni. Az édesapám viszont céltudatos ember volt, aki azonnal akart mindent. Így gyakoriak voltak a nézeteltérések - fejtette ki Luca. A lány szerint bátyját könnyű volt kihozni a sodrából. - Máténak szerintem dühkezelési problémái vannak. Ha felhúzzák, vagy csúnyán beszélnek vele egy pillanat alatt agresszív lesz. Pszichológiai segítségre lenne szüksége - fogalmazott Luca.

A vád szerint a fiúnak késgyűjteménye volt. A tanú elmondása szerint a halálos kard viszont egy dísztőr, amit még édesanyja kapott évekkel ezelőtt ajándékba. - Sajnos édesapámat már nem tudom megkérdezni mi történt pontosan, a testvérem is csak egyszer beszélt róla, amikor felhívott a börtönből - válaszolta a vádlott húga, akinek a bíró megmutatta a gyilkos fegyverről készült képet.

D. Bóka Tibor bíró ismertette a lány nyomozati vallomását, ami már nem volt annyira árnyalt, mint a szerdai tárgyaláson. A korábbi vallomásból kiderült, hogy bátyja rendszeresen fogyasztott kábítószert, főként kristályt. Luca szerint Máté számítógépfüggő volt, és részben a lövöldözős játékoktól lett agresszív. Többször került összetűzésbe másokkal, amikor mentősként dolgozott, emiatt is rúgták ki később az állásából. De olyanra is volt példa, hogy egy vita során eltörte húga ujját. I. Máté korábban erőszakos bűncselekmény miatt már volt büntetve.

- Sejtettem, hogy egyszer nagy baj lesz. Vagy túladagolja magát, vagy megöl valakit - hangzott el a lány korábbi vallomásából. - Életem egyik legnagyobb tragédiáját éltem meg akkor és vallomást kellett tennem. Azt sem tudtam mi történt pontosan, csak hogy az édesapám feltételezhetően a bátyám miatt már nem jött ki élve a házból. Haragudtam rá emiatt és ezért mondtam el túl nyíltan mindent - reagált korábbi vallomására Luca.