Tűz ütött ki Győrben pénteken az Ikva utcában, egy ötszintes társasház második emeletén csaptak fel a lángok. Kigyulladt a lakás nappalija és az erkélye is. A város hivatásos tűzoltói érkeztek elsőként a helyszínre, két vízsugárral kezdték oltani a tüzet, amelyet már körülhatároltak. Az esethez a pannonhalmai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - írta a Katasztrófavédelem.

Az egységek átszellőztették a füsttel telített lépcsőházat, jelenleg az utómunkálatokat végzik - írták a honlapon.