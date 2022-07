Az alezredes elmondása szerint a cél a közlekedési morál javítása, nem az, hogy a minél több jogsértést dokumentáljanak. – A közlekedők jeleznek egymásnak, amikor járőrrel találkoznak és azon a ponton nagyjából betartják a sebességhatárokat, amiket előre és utána nem biztos. Most utazás közben több ellenőrzéssel találkozik a sofőr a járműben hagyott sebességmérő műszertől a klasszikus rendőri intézkedésig. Előfordulhat, hogy Zircig közlekedve ad abszurdum akár négy alkalommal is szankció kerül kiszabásra a jármű vezetőjével szemben.

Perjámosy István felhívta a figyelmet arra, hogy hőhullámok idején a reakció időnk is megnő, ezért talán még a sebességkorlátozás mértékénél lassabb közlekedés is indokolt lehet. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben megyénk több főútvonalán is lehet számítani.