Amikor szerdán fellapoztuk a lajstromot, 48 arcra bukkantunk, közülük hatan köthetők Észak-Dunántúlhoz.

Akad köztük Győrben elítélt kábítószer-kereskedő, kapuvári zsaroló, orgazda és tolvaj egy személyben, kisbéri sikkasztó, Zircen is portyázó rabló, valamint pápai kötődésű rabló és tolvaj.

A legrégebbi „tagok”

„A toplistán szereplő ötven személy közül 2019-ben 15, 2020-ben 26, míg tavaly 32 főt fogtak el kollégáink” – közölte kérdésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Az ORFK adatai szerint a körözési toplistán a kezdetektől fogva, vagyis több mint három éve látható Bódi Viktor, Dudla Andrea, Magyar Zsolt, Plank Zoltán, Szél Tamás László és Török Zsolt fényképe.

Ez azonban nem biztosíték arra, hogy őket sosem kapják majd el a rendőrök. Idén a legrégebbi „tagok” közül két férfit is elcsíptek az egyenruhások – már letartóztatásban várják a sorsukat, így a nevüket nem írhatjuk ki –, vagyis ők kikerültek a kétes értékű klubból. Országosan jelenleg öt bűnözőt tart különösen veszélyesnek a rendőrség, közülük hárman jó eséllyel lőfegyverrel is rendelkeznek.

Győri és kapuvári bűnöző

Jó hír, hogy régiónkból viszonylag kevés névre bukkantunk, a körözési listán szereplők jelentős része Kelet-Magyarországon követett el többtucatnyi bűncselekményt. Győr-Moson-Sopron megyéből két férfi szerepel a top 50-ben. Hollósi Zoltánt a Győri Törvényszék jogerősen elítélte kábítószer-kereskedelemért, ám a 40 éves férfi nem volt hajlandó elkezdeni büntetése letöltését. Ezért 2018 októberében rendelték el a körözését, Hollósi Zoltán a mai napig bujkál.

A kapuvári születésű Szalai Andrásra díjat is tűzött ki a megyei rendőr-főkapitányság vezetője. 300 ezer forintot kap, aki a zsarolás és orgazdaság miatt jogerősen elítélt, 47 éves férfi felkutatását információval segíti. A rábaközi férfit lopás megalapozott gyanúja miatt is keresi a hatóság.

„Különösen veszélyes”

A kisbéri rendőrök is 300 ezres nyomravezetői díjat ajánlanak annak, aki ismeri az ászári Fodor Szilárd tartózkodási helyét. A 49 éves férfit 2019-ben nyolc év börtönre ítélték sikkasztás miatt, továbbá csalás is van a rovásán. A körözési toplista egyik legfiatalabb tagja az 1999-es születésű Vermes Zsolt. A celldömölki születésű fiatalembert hatrendbeli lopás vétsége miatt körözik. Az alig 22 éves férfi két alkalommal a megyehatár közelében, Zircen is portyázott. Ő a „különösen veszélyes” billogot is kiérdemelte már a rendőröktől.

Végezetül két pápai bűnöző is olvasható a lajst- romban. A Győrhöz sok szállal kötődő kisváros zsarui két rablás miatt nyomoznak Gróf Ferenc után; őt 2016 nyara óta keresik. Az ajkai születésű Rafael Beátát szintén a pápai rendőrség kutatja lopás miatt. A 40 éves nő valószínűleg több helyen is felbukkant szerte az országban. A bűnlajstromát színesíti az a körözés is, amelyet a Debreceni Törvényszék rendelt el.

A legmagasabb fejdíj

Többrendbeli rablás és más bűncselekmények miatt körözik Plank Zoltánt – tudtuk meg az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától. A rendőrség bruttó 1 millió forint nyomravezetői díjat ajánl a székesfehérvári férfiért annak – ez a jelenlegi csúcs –, aki olyan információt közöl a hatósággal, amely alapján megállapítható a különösen veszélyes, fegyveres bűnöző tartózkodási helye.