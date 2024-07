Csütörtökön kevés gomolyfelhő zavarja a forró napsütést. Csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. 35-36 fok körüli forróságra készülhetünk - írja a koponyeg.hu.

Forrás: koponyeg.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint, csütörtökön is a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, emellett a délutáni óráktól erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből napi menettel elszórtan képződhetnek záporok, (hő)zivatarok. A zivatarok számossága csütörtökön is a Duna-Tisza közén lesz nagyobb. A délkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is lehetnek. Csütörtök estére északira, északkeletire fordul a szél, és többnyire mérsékelt marad.