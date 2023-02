Győrben 9 óra környékén lehetett hókotróval találkozni

Fotós: Tudósító

Az előrejelzések szerint ez a hó sem lesz tartós, délutánra már esőre lehet számítani.

- A mai nap folyamán átmeneti enyhülés várható Győr-Moson-Sopronban, emiatt a havazás fokozatosan havas esőbe, majd esőbe vált - nyilatkozta a Kisalföldnek az MTVA meteorológusa, Förhécz Adrienn, aki Győrben született és az egyetemi évekig a városban élt.

Vékony, olvadozó hóréteg, hólepel kialakulhat, mely nem lesz tartós. Késő délutántól feltámad az északnyugati szél, estétől viharossá válik, akár 90 km/h-t meghaladó lökések is kísérhetik. Ezzel párhuzamosan szakadozik a felhőzet, szűnik a csapadék. A következő napokban csupán látványhavazás, futó hózáporok fordulhatnak elő, jelentősebb hótakaró kialakulása nem valószínű. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, délután is mindössze fagypont körül alakul, éjjel erősebb fagyra is számítanunk kell. A lehullott csapadék miatt szombatra virradóra csúszhatnak az utak, több helyen rá is fagyhat.

Számottevő csapadék tehát ma estig várható, egyre inkább eső. Utána szélviharokra készülhetünk, bezúduló hideg levegővel és igazi téli idővel, éjszakai és hajnali fagyokkal.

Viharos széllökésekre figyelmeztet a Magyar Közút – Fakidőlések és ágleszakadások is nehezíthetik hétvégén a közlekedést

A meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben is szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 km/órás széllökésekre számíthatnak a közlekedők. A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy csak akkor induljanak el az autósok a következő napokban, ha nem tudják elhalasztani utazásukat, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

Az előrejelzések alapján szombaton az ország szinte teljes területén minimum 70 km/órás széllökések várhatóak, ráadásul Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében még ettől is nagyobb, 90 km/órát is meghaladó erősségű szélre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

A fentiek miatt a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.

Az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon, ahol a közútkezelő Útinform szolgálata folyamatosa publikál aktuális információkat az országos közutakról. Pénteken és szombaton nemcsak viharos szél, hanem a magasabban fekvő területeken, illetve északon, északkeleten várható újabb havazás is, ezért azokban a térségekben még inkább érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekednie az autósoknak. A havazással érintett vármegyékben a Magyar Közút folyamatosan végzi a megelőző síkosságmentesítési, majd a szükséges hóeltakarítási munkákat, míg az esetleges fakidőlések és ágleszakadások esetén a társhatóságokkal közösen dolgoznak majd a közútkezelő szakemberei a havaria helyzetek felszámolásán.