A robotversenyen a fiatalok maguk programozták járműveiket, hogy azok két perc alatt minél nagyobb távot tegyenek meg. Fotó: Adorján András - SZE

„Programunk nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, hiszen élményszerűen, izgalmas feladatokon keresztül ismerkedhetnek a legújabb technológiákkal. Visszajelzéseik azt mutatják, hogy a képzés hatására sokan szeretnének egyetemünkön továbbtanulni. Oktatóként számos tehetséges fiatallal találkoztam, akik később intézményünkben a világ élvonalába tartozó hallgatói csapatok tagjai is lehetnek” – jegyezte meg. Hozzáfűzte, olyan kiváló tehetségműhelyeknek szolgálhatnak utánpótlásul, mint az Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén harmadszor is világcsúccsal győzedelmeskedő SZEnergy Team, a Formula Student versenysorozatban szereplő Arrabona Racing Team, vagy az immár két versenycsapatnak is motort fejlesztő SZEngine.