A piacvezető tetőtéri ablakokat gyártó, multinacionális vállalatcsoport legnagyobb közép-európai logisztikai- és elosztóközpontjában megvalósult beruházás kivitelezője a WHB Group volt, a munkálatok tavaly júniusban kezdődtek.

Rences Tibor, Boros Ágnes, Szakács Eszter és Menyhárt László vágták át a szalagot az új létesítmény avatásán.

Forrás: VELUX

Az átfogó fejlesztéssorozat több elemében is közreműködik a magyar magasépítő vállalat, emellett számos együttműködésben kivitelezett beruházásban vállal főszerepet. Szintén a fertődi központban nyerte el idén év elején a 26 éves gyártócsarnok rekonstrukciós munkáját és a funkcióváltáshoz illeszkedő átépítését. Ugyanebben a projektben, a fertődi gyártelepen végezték el egy másik gyártócsarnoknak az összekötését az új épületrésszel.

További beruházásban is együttműködik a WHB a VELUX Magyarország Kft-vel, ők végzik a fertőszentmiklósi új gyártócsarnok generálkivitelezési munkáit is. Itt többek közt egy 14000 négyzetméteres csarnoképület jön létre, valamint egy hozzávetőleg 500 négyzetméter alapterületű, kétszintes irodaépület. A projektben egy tüzivíztározó tó is létre jön, amelynek a környezetében egy parkot alakítanak ki.

A napokban átadott fertődi csarnok avató rendezvényén Szakács Eszter, a VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében köszönetet mondott a kivitelezésen dolgozó valamennyi szakembernek. Kiemelte, hogy egy új épület mindig jelképe a jövőben gondolkodásnak, a jövőbe vetett bizalomnak. Hozzáfűzte, a most elkészült raktárépület egy fontos eleme annak a perspektivikus szemléletnek és stratégiának, amelyet a VELUX famegmunkálási üzeme számára kidolgoztak és amelyet lépésről-lépésre megvalósítanak. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott: az új épület valamennyi elképzelésüket valóra váltotta és tovább erősítette a kölcsönös tiszteleten alapuló partneri kapcsolatukat a kivitelezővel.

A kivitelező WHB nevében Menyhárt László területi igazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit, aki harminc éve vesz részt a tetőtéri ablakgyártó cég építkezéseiben. Beszédében büszkén fejezte ki, hogy ismét sikerült egy olyan épületet megvalósítani, amelyben jól érzik majd magukat a vállalat munkatársai. Gratulációját fejezte ki mindenki számára, aki a projekt kivitelezéséhez hozzájárult bármilyen formában, hiszen ez a fejlesztés egy igen nehéz piaci helyzetben jött létre.