A Széchenyi István Egyetem olyan szolgáltató, nyitott egyetem, ahol kiemelt hangsúlyt kapnak a térség fejlődését szolgáló ipari kapcsolatok. A gazdasági szereplőkkel kialakított kooperációk a gyakorlatorientált képzéseket és az intézmény kutatás-fejlesztési tevékenységét is segítik.

A már meglévő partnerségi viszony megerősítését jelenti az az együttműködési megállapodás, amelyet az egyetem a Bonafarm Csoport cégeivel kötött. A csoporthoz olyan jelentős piaci szereplők tartoznak, mint az Agroprodukt Zrt., a Bóly Zrt., a Dalmand Zrt., a Bonafarm Zrt., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Csányi Pincészet Zrt., a Fiorács Kft., a Hungerit Zrt., az „MCS” Vágóhíd Zrt., a Pick Szeged Zrt. és a Sole-Mizo Zrt.

A szakmai együttműködésben az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara mellett a műszaki, az informatikai és a gazdaságtudományi területeket képviselő karok is részt vesznek. A partnerség kiterjesztését az egyre növekvő hallgatói létszám és az intézményben folyó, több tudományágat együttesen érintő, interdiszciplináris kutatások is indokolják.

A megállapodásban a Bonafarm Csoport vállalta, hogy gyakorlati helyszínként járul hozzá az alap- és mesterszakos hallgatók magas színvonalú képzéséhez, valamint az egyetem munkatársaival közös témavezetéssel segíti a sikeres tudományos diákköri munkát, a szak- és diplomadolgozatok készítését. A hallgatói tehetséggondozás újabb elemeként ösztöndíj indítását is tervezi a cégcsoport az egyetemen. A Bonafarm továbbá támogatja munkavállalóit abban, hogy részt vegyenek a Széchenyi István Egyetem szakirányú és posztgraduális képzésein, a hagyományos agrár- és élelmiszeripari mellett az egyéb, köztük a műszaki és az informatikai tudományok területén is, s ezeket a képzéseket partnerei körében is népszerűsíti.

A Bonafarm Csoport és a Széchenyi István Egyetem emellett közösen tervez a jövőben kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet folytatni, új termékeket létrehozni. Ezen felül kiemelt céljuk a precíziós technológiákban és a digitális megoldásokban jártas szakember-utánpótlás biztosítása is, hiszen a vállalatok életében ez elengedhetetlen a tartósan eredményes gazdálkodáshoz és a folyamatos fejlődés biztosításához.