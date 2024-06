„Inspiráló volt a magyarországi látogatásunk, számos további kutatási együttműködési lehetőséget látunk egyetemeink között” – mondta el a program zárásakor dr. Marek Kulesza, a varsói UKSW Családtudományi Tanszékének adjunktusa. Egy másik résztvevő, a FOM pszichológusa, Merle Siepmann hozzátette: nagyon pozitív élmény volt számára a Széchenyi-egyetem által rendezett program, és reméli, hogy a jövőben is nyílik hasonló lehetőség az intézmények közti nemzetközi kapcsolatok ápolására.

„Ez a projekt ösztönzi a karok közötti és a nemzetközi együttműködést, valamint az idegen nyelven megjelenő publikációkat. Az eredmények gyakorlatba történő átemelése nagymértékben hozzájárul a társadalmi fenntarthatósághoz is, hiszen a családegészségügyi tanácsadói szerepek fejlesztéséből az itt élők is profitálnak majd” – összegezte dr. Happ Éva. Hozzátette: a projekt zárására a Kautz Konferencia kísérőrendezvényeként októberben kerül sor, az eredmények bemutatására pedig nemcsak az egyetemi polgárokat, hanem külső érdeklődőket is várnak.