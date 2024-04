– Thaiföldön lesz az akadémiai kutatás a fenntartható turizmus témakörében – kezdte Czika Mátyás, a River tánciskola fotósa, amikor az utazás részleteiről kérdeztük.

Élményeket gyűjtenek

– Én a kontrollcsoportban veszek részt. Tapasztalatokat és élményeket gyűjtünk, ebből aztán kutatás készül. Javaslatokat teszünk, útvonalakat és turistatérképeket módosítunk. A kérdés, amire választ keresünk, az, hogy miként tudják a turisták úgy felfedezni a helyet, ahová mennek, hogy a részévé is váljanak, hogy mélységében megismerjék a népszerű úti célokat. Fotókkal, videókkal végig dokumentálom a két hetet, amit kint töltünk. Öt országból érkeznek csoportok, az utazás végén kifejtjük egy konferencián a tapasztalatainkat – osztotta meg lapunkkal terveiket Czika Mátyás.

Czika Mátyás dokumentálja a thaiföldi utazást.

Fotó: Csapó Balázs

Fellépés és önkénteskedés

– A thaiföldi utazás nemzetközi együttműködés és kutatás az egyetemek fő szervezésében. Az utakat Bánhidi Miklós, a Széchenyi-egyetem professzora szervezi. Először 2016-ban utaztam vele Kínába, akkor felléptünk és táncoltunk egy fesztiválon. Thaiföldön 2019-ben voltunk egy kulturális folklórfesztiválon Bangkokban. A kirándulások célja akkor is az volt, hogy megismerjünk egy új kultúrát és annak szereplőit, nem turistaként, hanem a közösség részeként. A lehetőségekkel mindig élek, és viszek magammal, akit csak tudok. Most is a kutatás a fő cél, de fellépünk és önkénteskedünk is. Kis helyi közösségeket látogatunk meg, velük más a kultúracsere. Megismerjük egyének élettörténetét, hogyan élnek, hogyan profitálnak a látogatókból.

Szerzetesekkel meditálnak

– A fenntartható turizmus kapcsán együttműködünk másokkal, thaiok, magyarok, osztrákok, németek, luxemburgiak, törökök, tajvaniak és hongkongiak is részt vesznek a kutatásban. Oktatást, vízi sportokat, vízminőséget vizsgálunk, túraútvonalakat és térképeket készítünk, amiket az odalátogatók majd használni tudnak. Tíz napot töltünk Khao Kalokon, utána Bangkokban a sportegyetemen közönség előtt megbeszéljük a tapasztalatainkat, és azok alapján továbbfejlesztjük a turizmust.

– A programban megtanítanak minket a thai masszázsra, megismerjük a konyhájukat, szerzetesek tanítanak meditálni, kipróbáljuk a muay thait. Segítjük a helyi lakosok törekvéseit, a tengerpart tisztán tartásával, biogazdálkodással, a település népszerűsítésével, fellépünk helyi színpadokon is, aztán összesítjük a tapasztalatainkat. Célunk a közösségépítés, élmények szerzése, Győr és Khao Kalok kapcsolatának kiépítése a fiatalok jövőjéért – ismertette az utazás részleteit Süli Amarilla Luca, a River tánciskola oktatója, alapítója. – A tánciskolából a felnőtt haladó csoportom utazik velem. Körülbelül harminc fő a kutatócsoport. Táncosok, fotósok, egyetemisták is jönnek, függetlenül a hátterüktől. Sokféle nemzet diákja és kutatója csatlakozik a programhoz. A Széchenyi István Egyetem közgazdaság-tudományi kara a közreműködőnk. Az utazást Bánhidi Miklós professzor találta ki. Május 21-én indulunk, június 4-én reggel érünk haza. A biztosítás és a repülőjegy saját költségű, illetve van egy 300 eurós részvételi díj. Ebben benne van a szállás, az étkezés és az ottani helyi közlekedés – osztotta meg lapunkkal a táncoktató.

Felvételünkön Gaál Villő, Marton Liza és Süli Amarilla Luca, a River tánciskola fellépői.

Fotó: Czika Mátyás

Tánciskola hét csoporttal

– A River Creative Dance Aca­demy február óta a Generációk Házában tartja az edzéseket. Hét- és ötvennégy éves táncosom is van. Négy gyerek- és három felnőttcsoportot is oktatok modern táncra. Számomra nagyon fontos a kreativitás és a közösségi élmények. Színház-pedagógiai módszerrel dolgozom, sokat improvizálunk, kellékeket is használunk. Gyakran vannak olyan fellépéseink, ahol a gyerekek a saját maguk által kitalált koreográfiát adják elő – mondta el a tánciskola alapítója.