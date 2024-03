A Párizsi Autókiállításon, 2006-ban mutatkozott be a nagyközönségnek az Audi R8, melynek sikeréhez aztán az Audi Hungaria Szerszámgyára is hozzájárult, ahol most befejeződött a modellhez gyártott exkluzívszériás karosszériaelemek szériaszerű gyártása.

2008-ban gyártott Audi R8 a győri gyárban.

Az AUDI márka sportos csúcsmodelljeihez, azaz az R8 Spyder-hez az ajtót, oldalfalat és a motorháztetőt, az R8 Coupe-hoz a tetőt is győri munkatársak gyártották.

Mindig büszkék lehetünk, amikor a nagyvilág útjait Győrben készült autók járják, győri erőforrások keltik életre, vagy olyan karosszériaelemek teszik tökéletessé, melyekhez az itteni Szerszámgyárból kerültek ki az exkluzívszériás darabok.

Tavaly született ikonikus sportautó, amelyben győri szív dobog.

Egy 2008-as és egy 2023-as születésű ikon ezúttal nem Hollywoodba, hanem Győrbe látogatott, és elbúcsúzott a négykarikás vállalat kollégáitól, préseitől, robotjaitól.

Bye-bye R8 és V10 motor.