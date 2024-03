A GVH egész évben kiemelten védi a sérülékeny fogyasztókat

A fogyasztóvédelem magyarországi rendszere egy több pilléren álló, igazi hungarikum. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) mellett meghatározó szerepet vállal a szakmai irányító Igazságügyi Minisztérium, a Területi és Közigazgatási Minisztérium szervi irányításával működő fővárosi és vármegyei Kormányhivatalok, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is.

„A magyar emberek védelme érdekében együttműködünk a társhatóságokkal és kormányzati szervekkel. Kiemelt célunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak fokozottabban kitett családok, gyermekek, idősek és betegek megalkuvást nem tűrő védelme.” – emelte ki a világnap kapcsán Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

A GVH munkájában 2023-ban is kiemelt szerepet kapott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása. A GVH Versenytanácsa a versenyfelügyeleti bírságok mintegy 73%-át (1,62 milliárd forintot) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok következményeként szabta ki.

A Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez a fogyasztók aktív védelmére az online térben is. Csütörtökön indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben, mert az Írországban bejegyzett cég vélhetően megtéveszti a fogyasztókat. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A magyar versenyhatóság 2023 februárjában fejezte be vizsgálatát a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piacterével, a Wish-el szemben, tavaly november végén pedig lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során a magyar versenyhatóság globális hatású eredményeket ért el. Jelenleg pedig vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, illetve 2023-ban eljárást indított a Microsofttal szemben, amiért valószínűleg nem tájékoztatja megfelelően a felhasználókat a mesterséges intelligencián alapuló chat funkcióval kiegészített keresőjének egyes tulajdonságairól.

Ehhez kapcsolódik, hogy a versenyhatóság 2024 első napjaiban elindította a mesterséges intelligencia piaci versenyre és a fogyasztók ügyleti döntésére gyakorolt hatásait feltérképező piacelemzését. Az új technológia robbanásszerű terjedése ugyanis torzíthatja a versenyt a digitális ágazatokban és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal nagyon fontosnak tartja a fogyasztói tudatosság növelését, ezért többek között kommunikációs kampányokban, illetve a GVH Podcast csatornáján is felhívja a figyelmet a megtévesztő tájékoztatásokra, a befolyásoló módszerekre és közérthető módon segít a fogyasztóknak abban, hogy mire figyeljenek oda a vásárlásaik során. Emellett a nemzeti versenyhatóság a gyermekek aktív védelme céljából indította el a Digitális Tudatosság Program-ját, amely az online világban a gyermekekre leselkedő veszélyekre, az adataik védelmének fontosságára irányítja rá a figyelmet és felkészíti a fiatalokat a tudatos internet-használatra. Az edukációs program keretében a GVH szakemberei interaktív előadásokat tartanak az iskolákban, ezzel elősegítve a gyermekek (minél fiatalabb korban való) tudatosságának fejlesztését.

A Gazdasági Versenyhivatal a magyar fogyasztók mindennapjait is segíti, hiszen az általa működtett, a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető, Minőségi-díjas Árfigyelő használatával a magyar családok pénzt és időt spórolhatnak meg a vásárlásaik során.