A vállalat nagyfokú rugalmasságról tett tanúbizonyságot. A körülmények ellenére biztosította a cég a stabilitást, a termelési volumen kiemelkedett, minden idők legmagasabb értékeivel. Harmincöt gyártóüzembe jutottak el a győri motorok és járművek.

- Rengeteg beruházást valósítottunk meg 2023-ban, a digitális technológia mellett a kollégáink képzésére fókuszáltunk: munkatársaink 14 ezer különböző képzési modulon vettek részt. További sikerességünk alapját munkatársaink kompetenciáinak folyamatos fejlesztése és jövőbemutató Next Level stratégiánk képezik - húzta alá az igazgatósági elnök.

A PPE sorozatgyártása mellett beruháztak az EA888 R4 Otto motor sorozatgyártásába. Már javában zajlik a sorozatgyártáselőkészítés, ugyanis a Cupra Terramar veszi át a helyét az Audi TT-nek a járműgyárban, így az Audi Hungaria lesz az első telephely, amely egyszerre több márkát gyárt. Az előszériás autók már a tesztköröket futják.

A vállalat büszkén jelentette be a fluktuációs ráta alacsony, mindössze két százalékot ér el. Les Zoltán, járműgyártásért felelős igazgatósági tag arról beszélt, hogy számítanak arra, hogy a Cupra miatt nő a darabszám, de van elég erőforrásuk, így nem kell új munkatársakat felvenniük.

Németh Kinga személyügyért és szervezetért felelős igazgatóségi tagja határozottan leszögezte, hogy nem terveznek elbocsátásokat és nem kívánnak harmadik országbeli munkavállalókat sem foglalkoztatni. A cél a jelenlegi törzsgárda megtartása és átképzése, majd a jelenleg is zajló bértárgyalásokra reagált.

Konstruktívan dolgozunk azon, hogy minél előbb megállapodás szülessen. Az elmúlt öt évben 100 százalékos béremelést valósítottunk meg, de ezt a béremelési ütemet nem tudjuk tartani. Arra kell törekednünk, hogy közép- és hosszútávon a termékeink Győrben maradjanak és a foglalkoztatást biztosítani tudjuk. Megfelelő, elismerő bérezésre törekszünk

- emelte ki Németh Kinga.

A kínai autógyártók hazai térnyerésével kapcsolatban elmondták, hogy nem tartanak a versenytársaktól, sőt ez élteti a őket. A versenyhelyzet új lehetőségeket is rejt az elnök szerint. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a belső égésű motorok kivezetése lelassult, az Audi Hungaria a jövőben a benzin és diesel motorkínálatának optimalizálását tartja szem előtt, illetve növelik az elektromos hajtások darabszámát.

Az Audi Forma1-be való belépéséről is szó esett, amelynek projektjéből a győri munkatársak is kiveszik a részüket főként az IT szolgálatások és a fejlesztést területén.