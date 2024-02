2023-ban több helyi piacot is szerveztek partnereikkel közösen Pannonhalmán, Abdán, Nyalkán, Börcsön, ahol megjelentek a helyi termelők és termékeik. A Széchenyi István Egyetem és a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2023-ban együttműködési megállapodást kötött a helyi termékek fejlesztésére.

A pozitív visszajelzéseknek és a felmerült igényeknek köszönhetően nagyobb volumenű kutató- és stratégiai munkába kezdtek, melynek első lépése a január 29-én Abdán megrendezett helyitermék-fórum, amelyen mintegy negyvenen vettek részt.

– A körüljárt fogalmak: helyi termék, termelői piac, rövid ellátási lánc, minősítések és védjegyek. Két előadást hallhattunk a témában a jó gyakorlatokról, egyet a Bakonyaljáról és egyet Zalából. Megtisztelt bennünket jelenlétével dr. Pető Péter is, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki egyben a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke is, több polgármester és az Arrabona EGTC vezetői – tudtuk meg Szabó Zsolttól, a vendéglátó Abda polgármesterétől.