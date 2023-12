A Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítési tevékenységének egyik prioritása – a magyar gazdaságpolitikai törekvésekkel összhangban – a Kínával való kapcsolatok erősítése. Az intézmény ennek jegyében létesített partnerséget 2021-ben a Jiaxingi Egyetemmel, amellyel azóta építőmérnöki kettős képzést indított. Az ezt elvégző hallgatók mindkét intézmény oklevelét megkapják. Emellett már két kínai vendégprofesszor is tanított Győrben az elmúlt időszakban.

A Széchenyi-egyetem delegációja idén két alkalommal járt a mintegy másfél millió lakosú kelet-kínai városban, amelynek küldöttsége december 13–16. között viszonozta a látogatásokat. A küldöttségnek nemcsak az ottani egyetem, hanem a Jiaxing Városi Népi Kongresszus és két nagyvállalat, a Huayou Cobalt, illetve a Huayou-csoporthoz tartozó Bamo Technology Hungary Kft. képviselői is tagjai voltak. Az utóbbi cég épít az elektromosjármű-gyártáshoz kapcsolódó katódgyárat a Komárom-Esztergom megyei Ácson.

A kínai vendégek programjuk részeként megismerkedtek a Széchenyi István Egyetem fejlett infrastruktúrájával, így az idén ősszel átadott Győri Innovációs Parkjával is. A felvétel az épület legfelső szintjén készült.

Fotó: Adorjan Andras

A vendégeknek dr. Lukács Eszter, a Széchenyi-egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese elmondta: a Jiaxingi Egyetemhez hasonlóan intézményük viszonylag fiatal és dinamikusan fejlődő. Kiemelte, hogy kedvező földrajzi fekvését – három európai fővároshoz, Budapesthez, Bécshez és Pozsonyhoz közel található –, valamint azt, hogy 14 ezer hallgatójából mintegy ezer a nemzetközi hallgató, akik a világ 77 országából érkeztek, és a 42 angol nyelvű képzés valamelyikén tanulnak. Hozzátette: a Széchenyi-egyetemet ma már a Quacquarelli Symonds (QS) és a Times Higher Education (THE) hat világranglistáján jegyzik, amelyek közül négyen az idén debütált.

Dr. Lukács Eszter kifejtette azt is: rendkívül szoros kapcsolatokat ápolnak a vállalatokkal, így stratégiai partnerükkel, az Audi Hungariával, de megtalálható köztük a Huawei is. Az elnökhelyettes aláhúzta: szeretnék erősíteni együttműködéseiket további kínai cégekkel. Elhangzott az is, hogy a vállalatokkal való partnerséget és a legkorszerűbb technológiák oktatását-kutatását erősítik az intézmény már átadott Győri és Zalaegerszegi Innovációs Parkjai, készülő győri egészségtechnológiai campusa, idén átadott mosonmagyaróvári Smart Farm Tangazdasága, valamint a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó ZalaZone járműipari tesztpálya.

A Győri Innovációs Park épületének kivetítőjén a Széchenyi István Egyetem anyanyelvükön is köszöntötte a kínai vendégeket.

Fotó: Adorjan Andras

A kínai partnerek képviseletében Wang Maqing, a Jiaxing Városi Népi Kongresszus állandó bizottságának elnökhelyettese örömét fejezte ki, hogy barátként lehetnek jelen a gyönyörű győri campuson. Hangsúlyozta: azt szeretnék, hogy a két egyetem együttműködése bővüljön, és kiterjedjen városi és vállalati szintre is. A Jiaxingi Egyetemmel kapcsolatban elmondta: a cél, hogy világszínvonalú felsőoktatási intézménnyé váljon, amely rendkívül erős az alkalmazott tudományokban.

Zhang Qi, a Jiaxingi Egyetem ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott: az együttműködés alapjai a sikeresen elindult kettős képzés és a vendégprofesszorok révén erősek, így minden remény megvan újabb jelentős eredmények elérésére. Hozzátette: a partnerség a jövőben kiterjedhet információ- és kommunikációtechnológiai, valamint járműipari, e-mobilitási területekre is.