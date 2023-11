A Kadét a Néprajzi Múzeum előtt

„Óriási megtiszteltetés és élmény volt, hogy a Magyar Formatervezési Díj zsűrije felkért bennünket arra, hogy a Budapest Design Hét megnyitójára vigyük el a Kadétot. A Néprajzi Múzeum modern, tekinteteket vonzó épületében tartott nyitóünnepség a dizájnhét egyik legnépszerűbb eseménye volt. Így rengetegen látták a hajónkat” – mondta el lapunknak Jakus Tamás.

A letisztult stílusú, fából épített hajót lapunk munkatársai is alaposan szemügyre vették a győri műhelyben, s minden túlzás nélkül írhatjuk, hogy a mediterrán tengerpartot, ott is elsősorban a Francia Riviéra hangulatát idézi. A Kadétot két forduló után a Magyar Formatervezési Díj szakmai zsűrije az idei legjobb pályázatok közé emelte, így válogatták a kiállított művek közé. A hajó első változatát elektromos motorral fejlesztették ki, ám hamarosan bemutatják a benzinmotoros verziót is.