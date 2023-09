A KURIS Cutty ideális alacsony rétegű textíliák és speciális anyagok, mint például műbőrök és bőrök, vágására, emellett kiválóan használható mintákhoz és a ruházati, bútor és autóipar tömeggyártásához. A gép precíz vágást tesz lehetővé problémás kontúrokkal rendelkező alkatrészek esetén is. A vágógépet egy személyi számítógép és egy kontúrvezérlő irányítja. A gép operációs rendszere települ a számítógépre, amely lehetővé teszi az egyedi programok futtatását a gépen. A beruházás fontos része egy alkatrészszerkesztő és terítékrajz-készítő szoftver is, amely jelentősen hozzájárul az optimális anyagfelhasználáshoz. Az új KURIS Cutty szabászgép nemcsak magas minőségű termelést tesz lehetővé, de éves szinten jelentős anyagmegtakarítást is biztosít, ami növeli a vállalat bevételeit. A gép használatával nemcsak pontosabb kontúrokat és jobb anyagkihozatalt érhető el, de a varrónők munkáját is megkönnyíti. Az új gépen szabott anyagok varrása könnyebb, és ezáltal a becsípődéses hibák száma is csökken. A cégnél bíznak benne, hogy a beruházás eredményeként magas minőségű üléshuzataikat milliók autójában láthatják majd viszont hosszú éveken át.