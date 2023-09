A gép nem fárad, de ember is kell hozzá

A lapunk által megkérdezett vállalatok vezetői arról beszéltek, hogy milyen változások következtek be náluk az utóbbi időben a csúcsmodern technológiáknak köszönhetően. A mosonmagyaróvári Óvártej Zrt. például hatmillió forint értékben fejlesztette a gépsorokat, és ma már négyszer annyi tejet tudnak feldolgozni, mint tíz éve.

Felvételünkön Carlo Volpe cégvezető az egyik gépsor mellett. Fotó: Kerekes István

– Három év alatt 20 millió euró értékben fejlesztettünk. Most az új üzemcsarnokunkon kívül modern szennyvíztisztító is épül biogázüzemmel. Mintegy 6 millió eurót fordítunk a termelés gépesítésére – emelte ki Carlo Volpe, a mosonmagyar­óvári Óvártej Zrt. cégvezetője. Mint mondta, az utóbbi tíz évben számos beruházás történt. Beszédes szám, hogy most négyszer annyi tejet tudnak feldolgozni, mint tíz évvel ezelőtt, ugyanannyi munkaerővel. – A gépek nem fáradnak, folyamatos tempóban dolgoznak, de alkalmasak különféle paraméterek mérésére is. Az adatokat tárolják, összegyűjtjük és elemezzük őket – mutatott rá a cégvezető, aki szerint a gépesítés ellenére is folyamatosan keresnek új munkatársakat.

Az ember is fontos

A halászi Verarbeiten Pausits Kft. néhány éve ugrásszerűen fejlődik, köszönhetően az automatizálásnak. – Kihasználjuk az Ipar 4.0 innovatív megoldásait, új gyártósort alakítottunk ki – tudtuk meg Pausits Valér cégvezetőtől, aki szerint a jelentős munkaerőhiányt már a közeli országokból lehetetlen pótolni, ezért ázsiai dolgozókat is foglalkoztatnak. – Szükséges a digitalizáció, de az ember is, mert ők irányítják a gépeket. Az új megoldásoknak köszönhetően a termelésvezetők már telefonjukról tudják követni a munkafolyamatokat – mutatott rá a cégvezető.

Virtuális valóság

A győri ipari parkban található Dana Hungary négy gyáregységgel van jelen Magyarországon nehézgépjármű- és autóipart kiszolgáló üzletágakkal, ahol a digitalizáció évek óta végig meghatározza a vállalat mindennapjait. – Fontos, hogy lépést tartsunk a fejlett ipari megoldásokkal. Egy olyan nagy autóipari vállalat számára, mint a Dana, elengedhetetlen, hogy figyelemmel kövesse és élen járjon a fejlesztésekben – mondta Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és európai operációs igazgatója.

Az úgynevezett MES gyártás­irányító rendszer segítségével valós időben követhető a gépek teljesítménye a munkaállomásokon, egyúttal digitális kijelzőkön keresztül tudják felügyelni a gyártási folyamatot, amely folyamatos, online kapcsolatban van más területekkel. Ahogy a gyártás, úgy egy-egy termék életútja is nyomon követhető. QR-kódokkal digitálisan rögzül, melyik munkadarab milyen folyamaton ment keresztül, hogyan változtak a paraméterei a beérkezéstől a kiszállításig.

– Digitalizáció nélkül ennyi adatot lehetetlen volna visszakereshető módon tárolni. Egyik gyárunkban már bevezettük az élményalapú oktatást is, munkatársaink VR-szemüveg segítségével kaphatják meg a tananyagot, a virtuális valóság teljes mértékben megfelel a gyártási környezetnek – tette hozzá.

Robot és ember együtt

Az Audi Hungaria gyártási folyamataiban évek óta egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció. Az innováció jegyében újabb és újabb technológiákat alkalmaznak a motor- és a járműgyártás területén. A vállalat szerszámgyárában, ahol karosszériaelemek készülnek az Audi és Volkswagen Konszern exkluzív modelljei számára, a digitális megoldások mellett az automatizálástechnika is fókuszban van. Az ajtók, sárvédők, motorháztetők, csomagtérajtók, valamint oldalelemek gyártása robotcellákban történik. Innovatív megoldásként tavaly egy új technológiát, robotos ragasztóállomást helyeztek üzembe. A munkatárs közösen a robottal, egy munkatérben, egy időben dolgozik az ajtók gyártási folyamatában.

Kiszimatolják a benzint

A háromhengeres meghajtás a győri telephelyen számos ellenőrzésen esik át, mielőtt kiszállítják. Többek között az üzemanyag szivárgását is megvizsgálják az úgynevezett „szimatrobottal”, amely az üzemanyagkör tömítettségét elemzi: amennyiben benzint észlel, azonnal jelzi a rendellenességet. A munkatársaknak a „szimatrobot” alkalmazásával nem kell üzemanyaggal érintkezniük. Emellett a különböző alkatrészeket önvezető robotok szállítják a gyártósorok között, több területen robotok végzik az összeszerelési, fényezési, minőség-ellenőrzési munkákat is.