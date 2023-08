- Izgultunk, hogy milyen lesz a fogadtatás, de örülünk, hogy számos helyi és környékbeli termelő is eljött a portékáival. Külön öröm, hogy néhány falubeli, aki felesleget termel a kertjében, az is hozott friss, szezonális zöldséget és gyümölcsöt - tette hozzá Buzásné Kata, aki azt is elmondta, hogy régen működött Nyúlon termelői vásár, de egy idő után bezárt, amit sokan sajnáltak. Remélik, hogy ennek a hangulatát újra fel tudják eleveníteni.