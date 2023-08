Egyre kevesebb kisbolt működik hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 2022. december 31-én 107 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, az előző év azonos időszakához képest 4600-zal kevesebb. A legnagyobb probléma a falvakban van, ha az egyetlen bevásárlási lehetőség megszűnik.

– A Magyar Falu Programot a falvak írják, maguk mondják el véleményüket arról, mely célok támogatása szükséges ahhoz, hogy növekedjen egy adott település vonzereje és örömmel válasszák a családok jövőbeli otthonukként. A program ezért támogatta már két alkalommal a falvak kisboltjait – mondta el lapunknak Gyopáros Alpár kormánybiztos. – A Magyar Falu Program keretében a 2000 fő alatti települések kisboltjai pályázhattak. Először fejlesztési célú, majd működést segítő támogatásra – mondta el kérdésünkre Gyopáros Alpár kormánybiztos.

Győr-Moson-Sopronban 2021-ben összesen 85 nyertes kisbolt közel 2,3 milliárd forint fejlesztési támogatásban részesült. Ebből 8 új üzlet nyitására érkezett pályázat, a kedvezményezettek átlagban 57 millió forintot kaptak annak érdekében, hogy legyen bevásárlási lehetőség a helyi lakosok számára. Van olyan település, ahol a támogatásnak köszönhetően hosszú évek, sőt, akár évtizedek után nyílt meg vagy nyílik hamarosan kisbolt. Új üzletnek örülhetnek Dunaremete, Potyond, Maglóca, Csáfordjánosfa, Rábasebes, Röjtökmuzsaj, Hidegség, Vásárosfalu lakói. Hetvenhét már meglévő kisbolt pedig átlagosan 24 millió forintból fejleszthetett vármegyénkben.

– 2023-ban működési támogatásra pályázhattak a 2000 lélekszám alatti településeken működő kisboltok. A Miniszterelnökség közel 8 milliárd forint értékben minden érvényes pályázatot benyújtó üzletet támogatott. Szinte mindenki a maximális, közel 3 millió forint támogatási összeget nyerte el. Ez Győr-Moson-Sopron kistelepülésein 149 kisbolt működési támogatását tette lehetővé, a vármegyében szétosztott 410 milliós össztámogatás, pedig – reményeink szerint – valamennyi falusi kisbolt megmaradását tudta garantálni, hiszen rezsi-, üzemanyag-, bérköltségre használhatják fel az állami segítséget. Jövőre ismét vizsgálni fogjuk, mely célterületek támogatása szükségszerű a Magyar Falu Program keretében, hogy a kistelepülések folyamatosan előre tudjanak lépni – szögezte le Gyopáros Alpár kormánybiztos.

A programnak köszönhetően sikertörténetekről is beszámolhatunk.

– 2019 novemberében zárt be az ÁFÉSZ bolt településünkön. Az önkormányzat nem sokat tudott tenni. Próbáltunk keresni bérlőket, segítettünk volna a költségekben, ennek ellenére nem találtunk bérlőt. Majdnem négy évig bolt nélkül maradt a ma már 250 lelkes község és a szomszédos zsákfalu, Csér is – elevenítette fel az elmúlt éveket Németh Albert, Csáfordjánosfa polgármestere. – Kerestük a megoldást, próbáltunk mozgóboltot szervezni, de nem sikerült. Aztán jött a lehetőség a Magyar Falu Programban. A támogatással élve egy helyi vállalkozó a nyár elején megnyitotta az üzletét. Azóta a helyiek nagy örömére ismét van boltunk. Hétköznap 7–16 óráig, szombaton 7–12 óráig tart nyitva. Az elmúlt két hónap alatt a boltos felmérte az igényeket. Bízunk abban, hogy ki tudja szolgálni a falu igényeit – mondta a polgármester.