Egyre több kisgyerekes család él a közel 250 lakosú Csáfordjánosfán, az önkormányzat is próbálja őket támogatni. Németh Albert polgármester büszkén sorolta lapunknak, milyen fejlesztések valósultak meg a településen. Többek között kívül-belül megújult a faluház és nagy előrelépés volt a fedett közösségi tér kialakítása, ahol tavasztól őszig szerveznek programokat.

Kívül-belül megújult a csáfordjánosfai faluház, mutatta meg lapunknak Németh Albert polgármester. Fotó: Máthé Daniella

A közel 250 lakosú Csáfordjánosfán 2014 óta a gyermekek létszáma a duplájára nőtt, s egyre több háromgyerekes család él a településen. – Pozitív fejlődés a település életében, hogy egyre több gyermek születik és a helyi fiatalok is itt terveznek letelepedni. Kisebb önkormányzathoz képest próbálunk támogatást is nyújtani a számukra. A szociális keretünkből biztosítunk letelepedési, születési vagy iskolakezdési támogatást – kezdett bele Németh Albert. Hozzátette, a fiatalok mellett mindent megtesznek a településen élő idősebb lakosságért is.

Németh Albert részletesen tért ki arra, hogy milyen fejlesztések valósultak meg a településen a Magyar Falu Program támogatásával. – A pályázati lehetőségeknek köszönhetően elsőként lecseréltük a falubuszt, aminek sűrűn vesszük hasznát. Közel három év alatt kívül-belül megújult a faluház, amely magába foglalja az orvosi rendelőt, a hivatalt és a könyvtárat is. Fejlesztettük a temetőt, ahol a kerítés megújult és létrehoztunk egy urnafalat, amire nagy igény mutatkozott – kezdett bele a polgármester. – Nagy előrelépés volt a településen a fedett közösségi tér, a Tőzike tér kialakítása, ahol tavasztól őszig számtalan programot szervezünk. Amennyire csak lehet, igyekszünk a pici falu közösségét összefogni és élhetőbbé tenni – fűzte hozzá.

A fedett közösségi téren tavasztól őszig számos program várja a helyieket. Fotó: Máthé Daniella

A polgármester végezetül elmondta, a Soproni Vízmű Zrt.-vel közös tervük a településen a szennyvízhálózat kialakítása. Továbbá a jövőbeli célok közt szerepel az utak és a járdák felújítása is.