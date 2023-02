A győri vállalat az évtizedek alatt a világ legnagyobb motorgyárává fejlődött, míg járműgyárában Magyarországon elsőként készített prémium kategóriás gépkocsikat. Műszaki Fejlesztő Központja az Audi és a Volkswagen Konszern számára végez termékfejlesztést. A vállalat a termelő tevékenységeken túlmenően munkatársai magas szintű kompetenciáira építve nyújt sokrétű szolgáltatást az Audi és a Volkswagen Konszern számára. A vállalat alapítása óta összesen közel 12 milliárd euró összértékű beruházást hajtott végre, melynek eredményeként az Audi Hungaria a magyar ipar egyik legnagyobb beruházója. Az Audi Hungaria csaknem 12 000 szakembernek biztosít munkahelyet, szolgáltatói és beszállítói révén további mintegy 50 000 ember megélhetését biztosítja. A vállalat az ország egyik legnagyobb vállalata és legvonzóbb munkahelye.

„A Győrben töltött éveim alatt szerzett tapasztalataimból tudom, hogy mennyire elkötelezett és szenvedélyes a győri csapat, ennek is köszönhető, hogy kiváló helyzetben vághatnak neki a jubileumi évnek: rendkívül rugalmas járműgyárként, a CO₂-semleges gyártás úttörőjeként, elektromos modelljeink hajtásláncának gyártójaként és az egész Volkswagen Konszern kiemelt szolgáltatójaként" - mondta Gerd Walker, az AUDI AG termelésért és logisztikáért felelős igazgatótanácsi tagja és az Audi Hungaria Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

„Munkatársaink szakértelmükkel és nagyszerű teljesítményükkel immár három évtizede járulnak hozzá az Audi Hungaria sikeréhez. Így a jubileum olyan mérföldkő, amelyre büszkén és hálásan tekinthetünk vissza – és egyben előre is. A globális kihívások ellenére új Next Level stratégiánk jegyében továbbra is aktívan alakítjuk a jövőt. Magyarország egyik legnagyobb vállalataként versenyképességünket többek között a Volkswagen Konszern számára nyújtott világszínvonalú szolgáltatásaink bővítésével növeljük tovább, ezzel is erősítve pozíciónkat a konszernen belül. Célunk, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal továbbra is hozzájáruljunk a magyar gazdaság, valamint az Audi és Volkswagen Konszern sikereihez és tovább lelkesítsük ügyfeleinket szerte a világon“ - mondta Alfons Dintner, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke.

A vállalat egyedülálló sikertörténetet írt az évek során.

Az Audi Hungariát 1993-ban alapította a német Audi AG. A termelés a négyhengeres ötszelepes motorok gyártásával kezdődött.

Göncz Árpád köztársasági elnök indította el először a gyártósort.

Forrás: Kisalföld archív

A következő években a vállalat folyamatosan bővítette tevékenységét: elkezdődött a hat- és nyolchengeres motorok gyártása, majd 1998-ban a mostanra már ikonikussá vált Audi TT modell gyártásával az Audi Hungaria elsőként készített Magyarországon prémium kategóriás gépkocsikat.

Az elmúlt 30 év folyamatos beruházásainak eredményeként ma az Audi Hungaria több mint ötmillió négyzetméteren több mint 9 000 motort és 700 autót gyárt naponta. A vállalat alapítása óta összesen 42 milliónál is több motor és közel 2 millió autó gördült le a győri gyártósorokról. A vállalat működteti Közép-Európa egyik legnagyobb Szerszámgyárát, amely az Audi és Volkswagen Konszern márkáinak csúcsmodelljei, így például az Audi e-tron GT, az Audi R8, valamint a Lamborghini és Bentley modelljei számára készít karosszériaelemeket. Az Audi Hungaria emellett nagy hangsúlyt fektet a kompetenciaalapú, Shared Competence szolgáltatásaira, amelyet első sorban a műszaki fejlesztés, pénzügy, beszerzés, IT és supply chain területén nyújt a Volkswagen Konszern világszerte működő vállalatainak.

Az Audi Hungaria Magyarország legvonzóbb munkáltatójaként jelenleg közel 12 000 munkatársnak kínál biztos munkahelyet. A szolgáltató cégeken és a beszállítókon keresztül a vállalat további, mintegy 50 000 embernek biztosít munkahelyet, mellyel a vállalat az ország egyik legnagyobb munkáltatója. A vállalat meghatározó szereplője a magyar gazdaságnak, hiszen az ország egyik legnagyobb árbevételű vállalata, valamint egyik legnagyobb exportőre. A magyar beszállítók száma évről évre növekszik: jelenleg az Audi Hungaria több mint 70 magyar beszállítóval dolgozik együtt.

A fenntarthatóság éllovasaként az Audi Hungaria 2020 óta széndioxid-semlegesen működik. A győri telephely dekarbonizációjára négy fő intézkedést hoztak: az első volt az átállás a zöld áramra, mert a vállalat ma már a teljes villamosenergia-igényét megújuló forrásból fedezi. Az Audi Hungaria ebben intenzíven használja a napenergiát is, ami Európa legnagyobb tetőre telepített naperőművének köszönhető. A második lépés a hőenergia fedezése földhőből. Harmadik intézkedésként az Audi Hungaria a földgáz-felhasználását biometán tanúsítványokkal fedezi. A jelenleg el nem kerülhető széndioxid-kibocsátást például a fékpadok esetében az Audi Hungaria nemzetközileg elismert és tanúsított Carbon Creditekkel ellentételezi. Ez a negyedik intézkedés, amely a széndioxid-kibocsátás mintegy 5 százalékát fedezi.

Az Audi Hungaria a jövőben tovább írja sikertörténetét: bővíti termékportfólióját, hamarosan indul a PPE (Premium Platform Electric) elektromos hajtások sorozatgyártása, melyet 2025-től a MEBeco (Modularer E-Antriebs-Baukasten – modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) elektromos hajtások követnek. A közeljövőben egy új márka is érkezik a vállalathoz: 2024-ben kezdetét veszi Győrben a CUPRA Terramar modell gyártása.