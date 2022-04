Precíziós Agrártájoló címmel szerveztek szakmai konferenciát és kiállítást Mosonmagyar­óváron tegnap az egyetemen. Az esemény fókuszában az agrárium innovációi álltak. A szervezők célkitűzése az volt, hogy összekapcsolják az egyetemi kar hallgatóit, a középiskolásokat a régióban és az iparágban tevékenykedő cégekkel, gazdálkodókkal, emellett ismertessék a jelenleg elérhető innovációs lehetőségeket és technológiákat az agrárium területén.

Dr. Szalka Éva, a magyaróvári kar dékánja a köszöntőben arról beszélt, hogy néhány éve hívták életre az Agrártájoló programot, mely sajnos két évig a pandémia miatt szünetelt. A rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a hallgatók találkozzanak a szakmával, sőt, akár a végzősök leendő munkavállalóikkal.

– Az idei Agrártájoló fókuszában az innovációk, illetve a precíziós, digitális mezőgazdaság adta lehetőségek állnak – hangsúlyozta dr. Vona Viktória, az óvári precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés vezetője, aki a téma aktualitására is felhívta a figyelmet.

– Az agrárium kitettsége csökkenthető. Ennek egyik módja a termelés folyamatának megismerése. A rendelkezésre álló digitális, precíziós lehetőségek kihasználásához elengedhetetlen megismernünk az elérhető megoldásokat – fogalmazott a rendezvény szervezője.

Az eseményen negyven kiállító mutatkozott be, köztük a hazai agrárszektor legjelentősebb piaci szereplői mutatták be a legújabb fejlesztéseiket, innovatív technológiáik felhasználási területeit és eredményeit. Megjelentek az agrárium érdekképviseleti szervezetei és szaktanácsadó pontok is. Az érdeklődőket kerek­asztal-beszélgetések is várták, melyen az állattenyésztés, a precíziós mezőgazdaság innovációit ismertették.

Ma a magyar mezőgazdaság eszközparkja egyre modernebb, köszönhetően az Agrárminisztérium jelentős támogatást nyújtó digitalizációs pályázatának is – tudtuk meg Umenhoffer Pétertől, az Axiál Kft. marketingigazgatójától, aki szerint a digitalizáció a mezőgazdaságban költséghatékonyságot is eredményez, és amellett, hogy megkönnyíti a munkát, a környezetvédelemhez is hozzájárul.