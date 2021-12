„Az autonóm mobilitás nyilvánvaló előnye a jobb közlekedésszervezés, az optimalizálható tömegközlekedés” – fogalmazott Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke. Mint mondta, az önvezető mobilitás visszaadhatja azoknak is az utazás élményét, akik valamilyen okból elvesztették vezetői képességüket, a gyermekes családoknak könnyebbséget adhat a napi logisztikában, biztonsági szempontból is előnyös lehet, de például a szállítmányozásban is nagy segítséget jelent. A politikus kiemelte a környezetvédelmi szempontokat, amely napjainkban az egyik legfontosabb kérdés a közlekedés terén is. Pénzes László, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozatának elnöke a további fejlődés szempontjából kiemelte az egyetemek szerepét.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke

Fotó: Májer Csaba József / SZE