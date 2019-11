A tűzoltóktól a szeretetközösségig

Házhoz megy a Kisalföld sorozatunk következő állomása Barbacs volt. Tóth Lajosné könyvtárvezető múltidéző találkozót kezdeményezett, segítségül hívva a falu legidősebb asszonyát, Kajtár Pálné Jolán nénit.

Tóth Lajosnénak rengeteg anyaga van Barbacsról, amit zömében a helyiektől kapott információkból és újságokból, többek között a Kisalföldből gyűjtött össze. Az első témához egy korabeli cikk is előkerült, miszerint 75 éves jubileumukat ünnepelték a tűzoltók (Kisalföld, 1959. június 20.). Mozgalmas ünnep volt ez, a falu lakói összegyűltek és köszöntötték az önkénteseket. Megkoszorúzták Olasz János, a tűzoltótestület alapítójának sírját. A szerveződésnek igencsak volt létjogosultsága, hisz többször is tűz ütött ki a községben. Egy alkalommal 7 ház és 19 melléképület kapott lángra, odalett a takarmány, a háziállatok, s egy halálos áldozattal is járt az eset.

Kajtár Pálné Jolán néni is emlékszik az esetre, és arra is, hogy felkészülve a segítségnyújtásra, rendszeresen gyakorlatoztak a helyi tűzoltók. Elmesélte, hogy a második világháború alatt ki volt adva, mikor melyikük „őrködik” a templomtoronyban. – Beláttuk az egész környéket. Mikor érett a gabona és tüzet láttunk, meg kellett húzni a harangokat – mondta Jolán néni, aki kitűnő szellemi frissességének hála úgy idézte fel a több évtizeddel ezelőtti eseményeket, mintha csak tegnap lettek volna.

Ezután áttértek a tanítókra. Tóth Lajosné Jutka néni szerint az iskola a falu szellemiségét meghatározta. – Követtük, akiket nagy tudásúnak, becsületesnek, szórakoztatónak tartottunk. Én már az iskolában is jól éreztem magam, valószínű ez is közrejátszott abban, hogy Barbacson maradtam. A Csornai utcában olyan csapat verbuválódott, akiket a szeretet tartott össze. Bárkinek a konyhájára betértünk gyerekként, mindig kaptunk egy-egy jó szót, na meg persze cukorral, lekvárral vagy zsírral megkent kenyeret. Az idősebbek, köztük Jolán néni is dajkált minket. Este felé, ha kiültünk az utcára, az öregek meséit hallgattuk – mondta Jutka néni. A legrégebbi, jeles pedagógusok közül Brányi Zsigmondot emelték ki, aki messze földön híres tanító volt.

– Olyan jó módszerrel oktatott, hogy a katonaságnál megismerték a diákjait, kitűntek tudásban a többiek közül – ismertette a könyvtárvezető. Az idő rövidsége miatt a témák jó része végül befejezetlen maradt, ez pedig jó alapot adhat a következő találkozókhoz.