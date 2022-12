A karácsony civilizációnk és kultúránk legfontosabb ünnepe, amely keresztény és családi ünnep is, összefoglalóan a szeretet ünnepeként tartjuk számon. Mi, állatbarátok hiszünk a szeretet erejében, amelyet nagyon fontosnak tartunk megélni az emberek közötti kapcsolatokban, de hiszünk abban is, hogy a szeretetet ki kell terjesztenünk a Földön élő többi teremtményre is – az állatokra, akik szintén a társaink, akik körülvesznek minket szeretetükkel, önzetlen hűségükkel és ragaszkodásukkal.

Hiszen a minket körülvevő állatok kötődését és szeretetét nem befolyásolja, hogy a gazdájával egy luxusvillában él vagy egy szegényes viskóban, ők elsősorban a törődésből és szeretetből táplálkoznak.

Nagyon nehéz és sok szempontból ellentmondásos évet hagy maga mögött az állatvédelem, bezáró és ellehetetlenülő állatmenhelyekről kaptunk elszomorító híreket. Sokan a gazdasági nehézségekre hivatkozva taszították ki négylábú társaikat otthonukból, a korábbiakban soha nem tapasztalt számban. De attól nem lesz magasabb a számla és több a kiadás, ha továbbra is közös fedél alatt élünk azzal a teremtménnyel, akiért korábban élethosszig tartó felelősséget vállaltunk. Ugyanakkor fontos szólni arról is, hogy minden nehézség ellenére a Győri Állatmenhely kérésére és felhívására azonnal megmozdulnak az állatbarátok, önzetlenül és töretlenül segítik az állatmenhely működését adományaikkal, munkájukkal.

Nagy Péter, az Emberek az állatokért alapítvány kuratóriumi tagja

Az advent szó jelentése eljövetel. A Megváltó, a karácsony eljövetelét ünnepli az emberiség.

Az állatmenhelyeken egész évben kissé adventi hangulat van, hiszen kis lakóink minden egyes napjukat azzal a reménnyel élik meg, hogy talán az lesz az a nap, amikor a várva várt gazdi eljön érte, akit majd szerethet és követhet egy életen át.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Győri Állatmenhely nevében békés, szeretetben megélt karácsonyt városunk polgárainak és négylábú lakóinak egyaránt.