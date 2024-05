Tündérszépek 2024 57 perce

Tündérszépek 2024 – Papatyi Ramónát mutatjuk be olvasóinknak – fotók

Több tucat gyönyörű szépség közül válogathatott zsűrink a Tündérszépek szépségversenyen. A stúdiós fotózások után lehetőség adtunk azok számára is, akik saját porfóliójukkal neveztek be a versenybe. Ezúttal Papatyi Ramónát mutatjuk be cikksorozatunkban. Tündérszépek 2024 – a jelentkezés lezárult!

A gyarmati Papatyi Ramóna, amint hallott a Tündérszépekről, felkeltette az érdeklődését, majd szülei támogatásával jelentkezett. Tündérszépek 2024 – a jelentkezés lezárult! Tündérszépek 2024 – Papatyi Ramóna örül, hogy kipróbálhatja magát a Tündérszépek versenyben. – Szüleim biztatására jelentkeztem, gondoltam szerencsét próbálok, és szeretném kipróbálni magam. A versenyben biztos vagyok benne, hogy a kisugárzás a legfontosabb. Szeretném megmutatni magam az embereknek, és szeretnék nyerni a Tündérszépeken – mesélte portálunknak Papatyi Ramóna. Ha szeretnéd látni milyen fotókkal készült a versenyre, kattints Ramóna oldalára a Tündérszépek versenyben, ahol szíveket is tudsz neki dobni! A fiatal lány most érettségizik a pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban. Szabadidejében szeret zenél hallgatni, utazni és kirándulni a családjával. Vonzó számára a színpad, és az előadó művészet, ének vokalistaként is közreműködött már számtalan fellépésen. Emellett kedvenc időtöltése a bowlingozás. Tündérszépek 2024 – a jelentkezés lezárult! – Jártam már stúdiós fotózáson, és nagyon élveztem. Nagyon tetszik a modellkedés világa, el tudnám képzelni a jövőm modellként. Jelenleg az érettségi fontos számomra, és szeretnék a győri Széchenyi István Egyetemre felvételt nyerni, elsősorban a gazdaság-menedzsment szak érdekel – fogalmazott a fiatal lány. Ramóna örül, hogy kipróbálhatja magát a Tündérszépek versenyben, és bízik benne, szép eredmény ér majd el. Tündérszépek 2024 – Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Győr-Moson-Sopronban, Komárom-Esztergomban és Vasban. Ötven napon át mutatunk be szépségeket hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden megyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek. Korábban Magyar Dórát mutattuk be olvasóinknak.

