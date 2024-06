Május 25-én Győrben a Bécsi úti rutinpályán megrendezték a Safety Car BOZZAI Autósiskola motoros vezetéstechnikai tréningjét és motoros nyílt napját. A motorosokat alaposan próbára tevő pályákon tesztelhették magukat a gyakorlott vezetők, tovább csiszolhatták tudásukat. Négy instruktor vezette az érdeklődőket.

A szervezők gondoltak a családokra is, a kisgyermekes családokat motoros rendőr, mentő is várta. A felnőttek kipróbálhatták az úgynevezett részeg szemüveget is, amiben lehetett szimulálni az alkoholos befolyásoltság különböző fokozatait, és KRESZ szerencsekerékkel is készültek a szervezők. Rendelkezésére állt egy kisebb szerviz állás azoknak, akik kíváncsiak voltak motoruk műszaki állapotára, a City Bike jóvoltából.