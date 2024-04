- A szolgálat ellátásának feltétele a sikeres vizsga, a polgárőrség minden támogatást megad hozzá. Fontos, hogy a kutyák engedelmeskedjenek a gazdájuknak, tudjanak együttműködni, irányíthatóak legyenek, az esetleges éles helyzetekre is megfelelően tudjanak reagálni. Ez nagy felelősség. A járőrszolgálat ellátásakor alapvető, hogy az eb fegyelmezett legyen, hallgasson a gazdájára, értse a feladatot és végre is tudja hajtani - hangsúlyozta Molnár Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozata elnöke.

Ember és kutya szoros együttműködésben szolgál a polgárőrségben. Fotó: Nagy Gábor

- Győr-Moson-Sopron az ékköve a tagozatnak, itt vannak jelen a legnagyobb létszámmal a kutyás polgárőrök. Két évente kell megújítani a vizsgákat, azóta ötven százalékkal nőtt a tagok száma a térségben. Nagy örömünkre az ifjúság is egyre érdeklődőbb, sőt már kicsi gyerekek is részt vesznek a programon, akik évek múltán szolgálhatnak a szövetségben. A tagozat vezetőjeként is elmondhatom, hogy büszkék vagyunk a helyi tagokra és a vármegyei koordinátorra, vezetésre, hogy ilyen erős csapat végzi a szakmai munkát - fejtette ki Molnár Zoltán.

Idén három hölgy tett sikeres vizsgát négylábú társával. Fotó: Nagy Gábor

Az elnök a kutyás polgárőrök fontosságára is felhívta a figyelmet: a szolgálat ellátására kiképzett állattal olyan helyekre is észrevétlenül, hangtalanul eljuthatunk, amelyek gépjárművel megközelíthetetlenek. Jó szolgálatot tesznek például az erdőben a falopások megakadályozásánál, az illegális kitermelések felderítésénél. Az idén indult illegális hulladékfelszámolási projektben is hatalmas segítségünkre vannak a párosok. A kutyák egyfajta fizikai visszatartó erőt is képeznek, amivel határozottabban fel tudnak lépni a polgárőrök - emelte ki Molnár Zoltán.

Az idei tizenkét vizsgázó közül tízen szerezték meg az engedélyt. Több páros kiemelkedően teljesített, rendőr kutyákat meghazudtoló módon végezték el a feladatokat, amiért külön dicséret is járt. A vizsgabírák az értékelésnél kitértek arra is, hogy alkalomról-alkalomra látni a gazdákon és négylábú társukon a fejlődést.