– Jelenleg elvétve találhatók a természetben szúnyoglárvák, a méréseink alapján lárvamentesek a vizek. Három hete még találtunk elenyésző mennyiségű lárvát, de a következő fagyok elvitték őket. Így aztán egyelőre nem is kell irtani őket. A ház körül azonban természetesen észlelhetünk szúnyogokat – nyilatkozta Pintér Szabolcs, a Győr-Szol Zrt. zöldterület- és környezetvédelmi koordinációs csoportjának vezetője.



Pintér Szabolcs megmeríti a befőttesüveget, és mutatja, hogy nincs benne szúnyoglárva a Kovalter strandjánál.

Fotó: Rákóczy Ádám

– A ház körül a nyárias melegben házi szúnyogokkal találkozhatunk, amelyek túlélték a telet mondjuk mezőgazdasági tárolókban, aknákban. Ez korábban is előfordulhatott, nem a mostani időjárás hatása. Velem is megesett már, hogy hóesésben kellett szúnyogot irtani, mert elárasztotta a szennyvíz a pincét, és abban megtelepedtek a lárvák a legnagyobb téli hidegben. De ez más eset, nem a nyári szúnyoginvázió része – mondta Pintér Szabolcs.

Kockáztató gazdák

– Felgyorsult a természet, beindult a növények növekedése, a téli csapadéktöbblet most tűnik el a földekről. A tél végi fagyok egyelőre a kajszi kivételével a többi gyümölcsöt nem károsították, így a tavalyi évnél derűsebben nézhetünk a jövőbe – nyilatkozta Szabó Lajos vármegyei főfalugazda. Mint mondta, jelenleg két-három héttel tart előbbre a természet az átlagosnál, de extrém következményekről nem beszélne. Február közepe óta van melegebb az átlagosnál, az április viszont már bizonyos értelemben rendkívüli. A kukoricát, napraforgót általában április közepétől kezdik el vetni, de nemcsak a naptárt kell nézni, hanem a talaj hőmérsékletét is: most már van néhány gazda, aki – vállalva a későbbi esetleges kockázatot – nekikezdett a vetésnek. A koraiság kedvező is lehet, hiszen ha korábban vetnek, gyakran nagyobb a terméshozam és alacsonyabb betakarításkori nedvesség érhető el, ám ha a népi megfigyelés szerinti fagyosszentek erősebben visszatérnek, abból baj is lehet. A mostani nagy meleg ugyanakkor segít abban, hogy a belvizeket felszárítsa, így a talaj-előkészítési munkák utolsó fázisát végre be lehet fejezni – adott hangot reményének a főfalugazdász.

Idomuló építőipar

– A kiszámíthatatlanság új kihívásokat jelent az építőiparban – felelte érdeklődésünkre Fábián Zoltán, a Mapei építőmérnöke. Az ágazatban változtatni kell az évtizedek alatt berögzült szokásokon. Az építőipar legtöbb munkafolyamata jellegéből adódóan ki van téve az időjárás viszontagságainak, így ezzel együtt a munkát végző dolgozók is. Valamilyen szinten természetes és az iparág velejárója, hogy a környezet befolyásolja a kivitelezési munkák jelentős részét. Lehet például ellenálló gyorskötő anyagokat használni. Viszont nagyon nem mindegy, hogy mindez mibe kerül, mennyire megvalósítható az adott helyszínen, illetve hogy tudunk-e vele előre tervezni. Ma már az építőipar nem teheti meg, hogy csak a számára ideális időpontban, illetve időjárási körülmények között dolgozzon, de a tervezhetőséget, a költségeket és a nem várt káreseményeket egyre inkább befolyásolja a szélsőséges időjárás – fogalmazott.

Majdnem harminc fok Ikrényben

Sopron-Kurucdombon a meteorológiai állomáson a hét elején 27,7 fokot mértek, pontosan egy éve Győrben 6, Sopronban 9 fok volt a napi maximum. Április 7-én Ikrény-Dózsamajorban 28,3 fokkal volt az országban a legmelegebb, aznap a top 10-ben négy vármegyei állomás szerepelt. A HungaroMet zrt. közlése szerint 2024 márciusa sorozatban a tizedik olyan hónap, amely globálisan a legmelegebb a feljegyzések óta. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig azt közölte, hogy vörösen virít az ország pollentérképe. A szezon a legerősebb időszakába érkezett – egyszerre közel 20-féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A platán, az eperfafélék és a nyír pollenkoncentrációja a magas-nagyon magas, a tölgyé a közepes-magas tartományban található.