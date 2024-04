Már-már rekordkísérlet 1 órája

Már-már rekordkísérlettel is felér az a törekvés, amely a SopronFest sokszínűségét, azon belül a programok mennyiségét és minőségét jellemzi. Koncertek, gasztronómia, túrák és podcast beszélgetések százai mellett egy időben harminc kiállítás és művészeti projekt lesz látható városszerte, közöttük olyanok, amelyekért önmagában is érdemes útra kelni távolabbról is. Lássuk a legizgalmasabbakat!

Fotó: Kisalföld-archívum

A Hűség Városa csoportos kiállítás keretében Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter a hűség témáját feldolgozó válogatott műveit láthatjuk a Liszt Központ Munkácsy termében május 12-19. között. Az alkotók a megnyitó után néhány nappal visszatérnek Sopronba, május 16-tól négy napon át a Várkerületen a Mária-szobornál A Hűség Városa Művésztelep keretében bárki figyelemmel kísérheti azt az alkotó munkát, amely során nagy méretű szív installációk születnek a kezeik által. Nemcsak a kíváncsiskodókat várjuk: ha szívesen rajzolnátok, festenétek és kiállítanátok saját SopronFest szíveteket, csatlakozzatok hozzánk! - közölték a szervezők.





