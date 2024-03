A szaunavilág elnevezés nem túlzó; ameddig a nagyobb hazai wellnesslétesítményekben többnyire egy-két finn szauna fogadja a pihenni vágyókat, addig a győri fürdőben több mint féltucatnyi szaunakabin várja a látogatókat, s akkor az infraszaunákról, a gőzkabinról szót sem ejtettünk.

Az új részleg japán köntösbe öltözött; a távoli, számunkra oly titokzatos szigetország (fürdő)kultúrája minden helyiségben előbukkan és ez is fokozza az új attrakció egyediségét.

A szaunavilágban 150 ember kényelmesen elfér. Mi pénteken kora délután teszteltünk, nyitás előtt néhány órával. Így arról nem tudunk nyilatkozni, hogy mi számíthat esetleg zsúfoltnak, de ottani beszélgetéseink alapján ettől csúcsidőkben sem kell tartani.

Előbb az Aszóban izzadtunk, majd a hideg merülőmedencét, végül a Fudzsit tettük próbára.

Az Aszótól a Sensúig

Kalauzunkkal, Bandi Adrienn szaunamesterrel első körben a különböző japán nevekkel ellátott finn szaunákat térképeztük fel. Akad belőlük jó pár (Aszo, Yin-Yang, Fudzsi, Sakura, Sensu); végül elsőként az Aszo mesterszaunának szavaztunk bizalmat. Ezt a kabint 88–92 fokos hőmérséklet és a szauna-programokhoz illeszkedő páratartalom jellemzi; a felfűtés indítása után rövid időn belül gyöngyözött a homlokunk.

Frissítő aromaterápia

A negyedórás izzadásunk félidejében Adrienn a természetben fellelhető kincsekkel frissített bennünket, élő és szárított gyógynövényeket is használt. Ránk is fért a „friss levegő”, amely kellemesen lazító volt. A győri fürdőben csak hivatalos szaunamesterek dolgozhatnak természetes anyagokkal. A belvárosi szaunavilág részben textilmentes; vagyis a szaunák többségét fürdőruha nélkül lehet igénybe venni. Természetesen szaunalepedőben mindegyik kabin látogatható, és van fürdőruhás szauna is.

A 12-14 fokos merülőmedencében

Miközben ezekről beszélgettünk, a homokóra lassan, de biztosan lejárt az Aszóban. Kisalfold.hu-s online szerkesztőkollégámmal, Németh Ádámmal bátor lépésre szántuk el magunkat, a szauna forróságát követően a 12–14 fokos, Koi névre hallgató merülőmedencét céloztuk meg zuhanyzás után. Ez a gyakorlatban sokkal vagányabb lépés volt, mint elméletben tűnt; a hideg vízben azzal vigasztaltuk magunkat, hogy a klasszis sportolók naponta vesznek jégfürdőt, jót tesz az izmoknak, ám mi nem egész egy percen belül feladtuk a testünk visszahűtését.

A Kisalföld munkatársai, Szeghalmi Balázs és Németh Ádám az Aszo mesterszaunában a győri fürdőben.

Élmény legyen, ne verseny

Ezután még egy szaunába tértünk be, a Fudzsiba. Választásunk nem a véletlen számlájára írható: a Japán legmagasabb hegyének nevét viselő kabinból ugyanis csodás panoráma nyílik a folyók városának történelmi negyedére. Itt a szauna hőmérséklete szolid, 60–70 fok közötti, levezetni ültünk be, miközben Adriennt a szaunázás lényegéről faggattuk.

„A legfontosabb szabály, hogy érezzük jól magunkat a szaunában! Sokat számít a fokozatosság elve. Az első lépések hasonlítanak a sportolásra. Érdemes többször kevesebbet szaunázni, nem arra fókuszálni, hogy minél több időt töltsünk benn egyhuzamban” – hallottuk Bandi Adrienntől, aki tavaly a Sauna Herbal Cup Magyar bajnokságon II. helyezést ért el, így részt vehetett a szauna-világbajnokságon is.

Miután „lemásztunk” a Fudzsiról, ismételt zuhany után a parányi, ám annál hangulatosabb termálvizes medencében búcsúztunk el a győri szaunavilágtól.