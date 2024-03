Punnany Massif, Budapest Ragtime Band, Demjén Ferenc, Kispál és a Borz, Necc Party, Csík Zenekar, Kraak & Smaak és Be Massive Horizon

– hogy csak néhányat említsünk a SopronFest mostanra teljessé vált Fő téri programjából, amely Soproni Sörnapok néven várja a közönséget. A SopronFest nemcsak az egyik legszínesebb, de az egyik leghosszabb hazai fesztivál címére is pályázhat idén, hiszen már a pünkösdi hétvége előtt egy héttel, május 12-én a hivatalos megnyitóval startol az ünnepi program a Tűztorony tövében, ahol szinte minden nap koncertek várják a közönséget. Eközben a karnyújtásra lévő Esterházy Palota-Erdészeti Múzeum udvara mások mellett Rutkai Borival és Kovácsovics Fruzsinával várja a családokat. A Soproni Sörnapok legtöbb eseménye ingyenesen látogatható, a Lővérekben zajló koncertekre pedig március 13-ig lehet kedvezményes áron jegyekhez jutni. A teljes programtábla ITT>> megnézhető.

A SopronFest túlzás nélkül a városunk új ünnepe. 10 napon át az utcák, terek, éttermek, kávézók és klubok élettel telnek meg. Fontosnak tartjuk, hogy a Lővérekben zajló várva-várt koncertkínálat mellett a város Fő terén minőségi koncertekkel ajándékozzuk meg a vendégeinket. A korábban már bejelentett kínálathoz most a Punnany Massif és a Budapest Ragtime Band mellett soproni zenekarok és produkciók nagy számban csatlakoztak, és persze a gyerekekre is gondolunk: Rutkai Bori és Kovácsovics Fruzsina várja őket.

–mondta el Farkas Ciprián polgármester, a SopronFest fővédnöke.

Igazán széles merítéssel készül a SopronFest a Soproni Sörnapok keretében, a klasszikusabb műfajoktól kezdve, a progresszív elektronikus zenéig lesz minden,ami megtáncoltatja a hűség városába látogatókat. Május 12-én az ünnepi megnyitót követően a Don’t Stop The Queen Tribute zenekar lép fel, majd Demjén Ferenc koncertjével zárul az este és indul a SopronFest. A nyitónapon természetesen a kicsiknek sem érdemes otthon maradni, őket Rutkai Bori várja majd délután az alig pár méterre lévő Erdészeti Múzeumban. A jazz zene kedvelőire gondolva, május 15-én a Fő térre érkezik a Budapest Ragtime Band, akik lassan már 45 éve a magyar tradicionális jazz-élet talán legpatinásabb együttese – élükön a soproni származású Gáyer Ferenccel.

Előttük a szintén soproni Kollmann Gábor Quintet lép majd fel, a zenekar névadója legendás szaxofonos, és számos hazai jazz formáció elismert zenésze.

A hét tetőpontjaként, a „nulladik napon”, vagyis május 16-án a Kispál és a Borz veszi be a Fő téri Soproni Színpadot. 2024-ben alig néhány koncert erejéig színpadra áll Lovasi András és zenekara, akik a „Beszorult mondat” turné keretében a Tűztorony tövében is eljátsszák nekünk generáción átívelő klasszikusaikat. Kispálék koncertje után pedig már indul is a városi házibuli hamisítatlan Necc Party módra.

Pénteken már elindul az „élet” a Lővérekben, ahol a hazai klubok és fesztiválok kötelező fellépői adják egymásnak a mikrofont. Délután 5-kor a Fő téren melegíthetünk. Itt a Punnany Massif koncertjével folytatódik a program, akik előtt bemutatkozik a rock n' rollban utazó, soproni Silver Rivolta zenekar.

Szombaton a családi programokon van a hangsúly, hiszen kora délután Kovácsovics Fruzsina táncoltatja meg a gyerkőcöket, aztán pedig érkezik a nagy közönségkedvenc, a Csík zenekar, akik előtt ismét egy helyi zenekar, az autentikus népzenéből inspirálódó Fajkusz Banda lép majd fel. Fajkusz Attila és bandája a hazai folklór meghatározó szereplője, a soproni Pendelyes és Sopron Táncegyüttesek állandó kísérője.

Vasárnap az elektronikus zene kedvelői örülhetnek. A Be Massive Horizon csapata már a kora délutáni óráktól zenél egyenesen a Tűztoronyból, őket pedig a holland elektronikus zenei trió, a Kraak & Smaak követi a Fő téren.

“Az idén is nagy örömmel veszünk részt a SopronFesten. Ez az esemény immár második alkalommal teremt lehetőséget arra, hogy fogyasztóinkkal együtt élvezzük Sopron varázsát és kultúráját, melyet szívügyünknek tekintünk.A Soproni márka számára fontosak a közös élmények, és hogy azokat együtt töltsük, így izgatottan készülünk arra, hogy újabb emlékezetes pillanatokat teremtsünk a fesztivál résztvevői számára.” - mondta Perényi Katalin, a HEINEKEN Hungária Marketing Igazgatója.

A bemelegítő hetet követően május 17-18-19-én, a Lővérekben zajlanak a SopronFest kiemelt zenei eseményei. A három nap alatt fellép többek között a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, Majka, Beton.Hofi, a Tankcsapda, és Rúzsa Magdi, ráadásul itt adja a Puskás Aréna előtti egyetlen koncertjét Azahriah, nemzetközi vonalon pedig érkezik Alle Farben, a Kruder & Dorfmeister és a Sigma.