A Győri Gyepmesteri Telepet az önkormányzat működteti, biztosítja költségvetését. Gyakorlati működtetőjük a Xantus János Állatkert, így nagy hangsúlyt fordítanak az állat- és környezetvédelemre. Dr. Vigh Márta állatorvos részt vett egy állatvédelmi képzésen, ezzel is növelve a szaktudásukat. Tavaly 198 kutya került be hozzájuk, mindannyian gazdára is találtak. A telepnél sosincs kint a telt ház tábla.

– Az állatok bekerülésétől számítva 45 napig kötelező őket itt tartani, ezután következne az altatás. Nálunk ilyen nincs. Mi önként vállaljuk a menhelyi feladatokat. Minden kutyát orvosi ellátásban részesítünk és figyelünk a fertőtlenítésre is – osztotta meg lapunkkal dr. Vigh Márta állatorvos.