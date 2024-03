30 éve - A szorongásos életérzés művészi tolmácsolása

Szombaton este nagy sikerrel mutatták be Harold Pinter A születésnap című színművét a soproni Petőfi Színházban. A darab rendezőjével, Valló Péterrel az előadás után találkoztunk. - Kedvenc szerzőim egyike Harold Pinter. Ő a „dühös fiatalok” drámaírói mozgalmának talán legkiválóbb képviselője, aki az európai embert a században, annyira átható furcsa, talajt vesztett szorongásos érzést tolmácsolja egészen művészi fokon. A születésnap a legelső - 1960-ban bemutatott színdarabja, amely nagyot bukott Londonban. A kritikusok zöme azt írta róla, hogy semmi kedvük Pintér úr talányos rejtvényeit fejtegetni, nem azért járnak színházba. Kivételt képezett két igazán nagy kritikus, akik azt mondták: ezek a színpadi alakok rövidesen fel fognak tetszhalálukból támadni - amikor erre a közönség megérik -, elkezdik ragyogó színpadi karrierjüket, hiszen az egész pinteri színivilág nagyon átélhető, és nagyon érvényes. Szerintem A születésnap az igazi remekművek kategóriájába tartozik. Azt a szavakba nehezen önthető érzést - hogy mitől is van az ember állandóan kétségbe esve, ha Európában született - meséli el három felvonásban. - Mennyire része ma életünknek az állandó félelem? -Mi, magyarok, ebből a szempontból egy különösen vacak helyzetben vagyunk: a mi életünknek egyfolytában része. Nem is félelmet, inkább szorongást mondanék. Mindenki mindig szorong valamitől. Hol Bosznia-Hercegovina miatt szorongunk - az egy nagyobb volumenű szorongás -, hol a jövő havi villanyszámla miatt. Nálunk jóval kevesebbet szoronganak az amerikaiak, még náluk is kevesebbet az ausztráliaiak. Itt, Európában mindenki szorong. - Pinter darabjában szerepet játszik a megbocsátás is. Mennyire fontos ma a megnyilatkozásnak ez a formája, és mennyire lehet társadalmunkban igazi megbocsátásról beszélni? - A megbocsátásról beszélni ma Magyarországon - szerintem - egyáltalán nem lehet. Acsarkodó falkákról lehet beszélni. A megbocsátás minden civilizált vallás alaptételei közé tartozik. Én azt gondolom, ha valahol szükség lesz nagy, kollektív megbocsátásra, akkor annak itt kell megtörténni térségünk országaiban. Magyarország azért tűnik alkalmas terepnek rá, mert a környezethez képest viszonylag kevés vér folyt az elmúlt néhány évtizedben. Én abszolút megbocsátáspárti vagyok: a bűnösök megnevezésének és a megbocsátásnak a pártján állok.

20 éve - Houstonban húzott robotkesztyűt

Houstonban a NASA orvosi kutatásaiban is közreműködhetett a negyedéves orvostanhallgató, Rosta Gábor szakmai gyakorlatán. Egy űrhajókon lévő orvosi robotberendezést is irányíthatott. A soproni fiatalember, Rosta Gábor édesapja nyomdokain halad, orvosnak készül. A sebészet, ezen belül is a speciális felkészültséget igénylő érsebészeti szakterület érdekli. Nemrégiben Houstonban bepillantást nyerhetett a XXI. századi orvoslás - ezzel együtt az űrorvoslás - rejtelmeibe. - Rokonaink élnek Houstonban, általuk vehettük fel a kapcsolatot dr. Garami Zsolt radiológus főorvossal, aki a helyi Methodist kórház agyiultrahang-részlegének a vezetője - fogott tengerentúli történetébe Rosta Gábor, aki szegedi egyetemi éveit megelőzően a soproni Széchenyi-gimnáziumban érettségizett, s tanult meg angolul. Dr. Garami Zsolt az asztronauta-vizsgálatokkal szerzett hírnevet az Egyesült Államokban. Ő ajánlotta fel számomra a három hónapos szakmai gyakorlat lehetőségét. Ennek azért is örültem különösen, mert a szív- és érsebészet egyik szellemi atyja, Michael E. DeBakey épp abban a kórházban, a Houston Methodist Hospital Systemben tevékenykedett. E kórház tényleg amerikai léptékű: 95 ezren dolgoznak benne. Jellemző a méretére, hogy amikor kinéztem az ablakon, s azt hittem, Houstont látom, kiderült, ez csak a kórház különböző épületeinek hosszú sora.

- Igen érdekes és tanulságos volt betekinteni az űrorvoslásba - részletezte Rosta Gábor. - Miközben a nemzetközi űrállomás óránként 17 ezer mérföldes sebességgel kering a Föld körül, a NASA földi irányítóközpontjában orvosi ügyelet monitorozza az űrhajósok egészségi állapotát. A stáb magyar tagja, dr. Garami Zsolt vezeti azt a vizsgálatsorozatot, amelynek során ultrahanggal követik nyomon az űrhajósok agyának nyomásváltozását és vénás áramlását. A kutatáshoz az űrállomás földi másában Garami professzor kiképezte a NASA egyik asztronautáját, Thomas Marshburnorvost arra, hogy ultrahangvizsgálatot végezzen a világűrben magán és társain. Míg a földi körülmények között az ilyen vizsgálathoz speciális gélre van szükség, addig az űrben ehhez egyetlen vízcsepp is elegendő. Igen fontos a NASA és az űrorvoslás közötti együttműködés, amely bámulatos eredményeket produkál. Jómagam is felhúzhattam egy olyan kesztyűt, amivel az űrhajón lévő orvosi robotberendezést lehet irányítani. A kommunikációs csúszás jelenleg alig egy másodperc, de a tervezett Mars-expedíció esetében ez az időeltérés akár 16 másodpercre is növekedhet. - Megtisztelő volt a bizalom, hogy együtt dolgozhattam a híres professzorral. Nekem Thomas Marshburn véráramlásának sebességét kellett elemeznem. Részt vettem annak a feladatsornak az elvégzésében is, amikor az űrhajósok testét - még földi körülmények között - 30, 45, 90 fokkal elforgatva mértük az agyi véráramlást. Az elérendő cél az, hogy minél tökéletesebb legyen a keringés biztosítása a súlytalanság állapotában - zárta Rosta Gábor.

15 éve - Minden második kullancs fertőz

Közeledik a kullancsszezon, az élősködők száma a tíz évvel ezelőttihez képest megsokszorozódott. Minden második vérszívó fertőzött, agyvelőgyulladást és Lyme-kórt terjeszthetnek. Előbbi ellen van védőoltás, lassan időszerű a beadatása. - A védőoltások elterjedése óta kullancs okozta agyvelőgyulladás ritkán, Lyme-kór éves átlagban mintegy hetven esetben fordult elő térségünkben - tájékoztatta a Kisalföldet dr. Amberger Erzsébet,a Sopron-fertődi Kistérségi Intézet tiszti főorvosa. - Mivel egyre több a fertőzött kullancs, fontos a megelőzés, amelynek két útja lehetséges: a védőoltás, illetve a kullancscsípés elleni védekezés. ” Védőoltás csak a vírus okozta agyvelőgyulladás ellen van,a védettség a második oltást követő tizennégy nappal alakul ki. Lassan időszerű a vakcina beadatása, hiszen a felmelegedéssel megnő a kullancsok aktivitása. A védettség 2-3 alapoltásból és emlékeztető oltásból álló sorozattal érhető el.

A hosszan tartó védettség érdekében ez utóbbit 5 évente érdemes beadatni. A gyógyszertári forgalomban kapható oltóanyagok vénykötelesek. Az Encepur nevű szer felnőtt változata tavaly június óta hiánycikk a patikákban, ára támogatással 2117 forint lenne. A fiataloknak való típusa most is kapható, ez receptre támogatással 1796 forint. A felnőtteknek most az FSME nevű szert kínálják a gyógyszertárakban, ami 5950 forintba kerül, erre a tb nem ad támogatást. A kullancscsípés ellen számos készítménnyel védekezhetünk,spray-k, krémek is kaphatók. Jó szolgálatot tesz a bokánál zárt,világos színű ruházat is. A szakembertől megtudtuk, ha a bőrünkbe fúródott a kullancs, akkor minél hamarabb el kell távolítani. A kórokozók átvitele ugyanis a beszúrást követően néhány óra múlva megkezdődik. A kullancskiszedéséhez használjunk vékony hegyű csipeszt - ennek speciális fajtája a patikákban kapható -,mert ezzel a bőrhöz legközelebbi részén foghatjuk meg az élősködőt anélkül, hogy potrohát összenyomnánk. Nem gond, ha a szájszerv a bőrben marad, mert ez a kórokozó átvitele szempontjából veszélytelen. Az idegen test idővel magától kilökődik.

Fontos tudnivalók az oltásról

Ha a kullancscsípés az első oltást követően 14 nappal történt, akkor a második részoltást azonnal be kell adni, mert az egyetlen oltás nemhogy védene, hanem egy esetleges fertőződésnél súlyosbítja a betegséget. Ha nem vagyunk beoltva, és megtörténik a kullancscsípés, az azonnali oltás nem ajánlott, mert az nem alakít ki elég gyorsan védettséget. Sőt, az ekkor beadott vakcina fokozza az esetleges megbetegedés kockázatát.