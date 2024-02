Gyenis Máté versenymérnök egyike azoknak a fiatal szakembereknek, akik a járművek iránti szerelemből választották a Széchenyi István Egyetemet. „Kisgyerekként le sem tettem a matchboxokat, később a legózás következett, és még a kalózhajószettből is autót építettem. Már a miskolci Avasi Gimnáziumba jártam, amikor jelentkeztem a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség sportbírói képzésére, hogy közelebb kerülhessek az autósporthoz. Autószerelői és autótechnikusi képesítést is szereztem, sepregettem és dolgoztam is műhelyekben, sőt egy hétköznapi járgányból saját versenyautót építettem, de tudtam jól, hogy magasabb szintű képzésre van szükségem álmaim eléréséhez” – kezdte történetét Gyenis Máté.

Gyenis Máté - Sokszor a versenymérnök által „megtalált” tizedmásodpercek döntenek a pilóták között.

Fotó: M1RA Motorsport / Forrás: SZE

Mint mondta, a 2010-es évek elején több hír jelent meg a győri egyetemen megalakult SZEngine motorfejlesztő csapatról és az intézmény Formula Student-versenysorozathoz kapcsolódó projektjeiről, amelyek felkeltették érdeklődését. Jelentkezett, felvették, és rögtön csatlakozott is a hallgatói csapathoz.

Hatalmas léptek a versenymérnök karrierje útján

„Két év SZEngine-tagság után a Járműfejlesztési Tanszék koordinálásával megalakítottuk a versenyautó-fejlesztő Arrabona Racing Teamet, amelynek én lettem az első műszaki- konstrukciós vezetője. A Széchenyi-egyetemen eltöltött évek több szempontból is meghatározóak voltak számomra. Kiváló oktatóktól tanulhattam, a hallgatói csapatokban pedig olyan gyakorlati tapasztalatot szerezhettem, amit mások a diplomaszerzés után, több éves munkával érhetnek el. Első munkahelyemet is a Formula Studentben való részvételnek köszönhetem, hiszen egy futamon kerültem kapcsolatba a B3 Racing túraautó-csapattal” – emlékezett vissza karrierje kezdetére.

Nehéz elhatározás

Gyenis Máté ezt követően egy osztrák istállónál dolgozott, majd ismét sorsfordító döntést hozott: alkalmazotti státuszát szabadúszóra cserélte. „Ez nehéz elhatározás, hiszen saját magad gazdálkodhatsz az időddel, de sok benne a bizonytalanság is, például, hogy lesz-e megfelelő munkád holnap” – fogalmazott.

A fiatal szakember azonban bízott magában, és mára a motorsport berkeiben ismert, keresett szakemberré vált.

Fontos állomások

„2017–18-ban tervező- és versenymérnökként tevékenykedtem a M1RA-nál, vagyis Michelisz Norbert versenycsapatánál. Dolgoztam a Hyundai Motorsportnál és a német Engstlernél is, ahol az osztrák Nico Grubert junior bajnoki címhez és a felnőttek között is több futamgyőzelemhez segítettem. A Team Engstlernél a WTCR túraautó-világkupában szereplő holland Nick Catsburg versenymérnöke is voltam” – sorolta pályafutása fontos állomásait.

Gyenis Máté versenymérnök, a Széchenyi-egyetem volt hallgatója Michelisz Norbert túraautó-világkupa győztes autóversenyzőt (jobbra) hallgatja.

Fotó: M1RA Motorsport / Forrás: SZE

Kiemelte, egy Catsburg szintű profi autóversenyzővel dolgozni különleges élmény, és hatalmas kihívás is, hiszen esetükben nem másodperceket, hanem tizedmásodperceket kell megtalálni a pályán a leggyorsabb pilótához képest. Hangsúlyozta, abban a szezonban a Hyundai versenyzői közül egyedül Nickynek sikerült a futamgyőzelem, méghozzá a SlovakiaRingen, amit mérnöki karrierje egyik legnagyobb sikerének tart. Különösen kedves számára ez az eredmény, mert három szerelője szintén magyar volt.

Gyenis Máté sikerei bizonyítják, hogy az autóversenyzés nem egyéni, hanem csapatsport.

Fotó: M1RA Motorsport / Forrás: SZE

Fontosabb a szakmai ismertség, mint az önéletrajz

Gyenis Máté hangsúlyozta, fontos, hogy aki hozzá hasonló utat választ, törekedjen olyan teljesítményt nyújtani versenymérnökként, amelynek révén megismerik a szakmában. A legtöbb csapathoz ő sem az önéletrajza miatt került, hanem mert ismerték a korábbi versenyekről. Tapasztalatai szerint, aki már bizonyított, a legváratlanabb helyekről kaphat felkérést. A 2024-es szezonra három-négy csapattal is tárgyalásban áll, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy számára inspiráló kihívásoknak kelljen megfelelnie.

Az autó önmagában csak egy autó. A pilótától a mérnökön át a szerelőig a csapat feladata az, hogy abból a leggyorsabb járgány legyen

– vallja.

A fiatal szakember saját példáján keresztül úgy látja, a Széchenyi István Egyetem kitűnő szakmai műhely, ahol a hozzá hasonlóan elszánt fiatalok erős alapokat kaphatnak ahhoz, hogy valóra váltsák álmaikat az aszfaltcsíkon vagy a pálya szélén.