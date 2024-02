A Szigetköz Járási Mentőcsapat hivatásos kezdeményezésre jött létre hogy, speciális felszereléssel rendelkező civil szervezetek is részt vehessenek a mentési, kárelhárítási feladatokban. Ebben a csapatban önkéntes tűzoltó egyesületek mellett polgárőrök és természetes a búvárok is jelen vannak. A mentőszervezet szakmai irányítását a Katasztrófavédelem végzi, és a modern mentési eszközök beszerzése is az általuk évente kiírt pályázatokon valósul meg.

Tavaly év végén a Szigetköz Járási Mentőcsapat tagszervezetei a Hédervári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázat révén jutott hozzá két nagyon komoly, mentési munkákra bevethető vízi járműhöz, valamint 2-2 öltözet komplett száraz és nedves búvárfelszereléshez

- mondja Bartos György.

Az országban összesen 12 ilyen speciális hajót kaptak a pályázók, ezekből kettő vármegyénkben van, az egyik Héderváron, a másik Ásványrárón vár bevetésre. Mint azt a helyszínen Horváth Balázstól, az Ásványrárói ÖTPE elnökétől megtudtuk, akár egy tonna súllyal is terhelhető a 200 lóerős motorral ellátott, magasított oldalfalú, alacsony merülésű mentőhajó.

- Egy árvízvédelmi bevetésnél például a helyszínre lehet vele hordani a homokzsákokat, felszerelést, embereket, de a búvároknak is nagy segítség lehet a jövőben, hogy közvetlenül a hajóról tudnak merülni. Mivel az orr része lebillenthető, akár egy quaddal is fel lehet rá járni, keresési munkáknál a vízzel elzárt területre vihetjük a járművet, amivel aztán a szárazföldön hatékonyan lehet elvégezni a mentési munkálatokat. Mindenképpen gyorsítja majd a beavatkozások szakszerű elvégzését, ráadásul komoly műszaki felszereltsége van, radar is segíti a víz alatti keresést- mondta Horváth Balázs.

A bevetések pedig jöhetnek bármikor. Éjjel vagy munkaidőben, hétvégén, akár egy születésnapi buli közepén.

- Volt már rá példa, hogy egy éjszakán át tartó mentés után kellett menni másnap reggel dolgozni. Az egyesületnél nincs főállású búvár, mindenkinek van munkahelye, ami mellett lát el velünk szolgálatot. 2013-ban például a nagy árvíznél, amikor civileket már nem engedték fel a töltésre Győrújfalunál, akkor mi még maradhattunk, hogy napi 6-8 órában a víz alatt erősítsük a töltést, tömjük el a buzgárokat. Mint utóbb kiderült, ezzel nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy ne szakadjon át.