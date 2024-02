2020 szeptemberében kezdte meg működését az Attitude Balett Stúdió. Horváthné Németh Bianka és Soós-Németh Valentina balettmesterek célja, hogy minél többekkel megismertessék a klasszikus balett alapjait és a tánc örömeit.

– Nagy boldogsággal mondhatjuk, hogy jelenleg 157 gyermekkel foglalkozunk különböző csoportokra osztva, korosztály és szint szerint. A gyerekek mellett felnőtteknek is tartunk órákat, méghozzá kezdő balettot, spicctechnikát, nyújtást és erősítést, valamint táncos koreográfiaórákra járhatnak a táncolni vágyók – emelte ki érdeklődésünkre Horváthné Németh Bianka

Majd hozzátette: „három éve versenyszerűen is táncolunk. Először 2021-ben még csak egy gyerekcsapattal tudtunk indulni, ma pedig már több korosztályban és produkciószámban mérettetjük meg magunkat az országos versenyeken. Többször volt szerencsénk a dobogó első fokára állni, de ha nem is mindig lettünk elsők, akkor is felkerültünk a dobogó egyik fokára. Duónkkal Európa-bajnoki címet is szereztünk.”

– Nagyon büszkék vagyunk a növendékeinkre, nemcsak a szép eredmények miatt és nemcsak a versenycsapatosokra, hanem azokra a gyerekekre is, akik nap mint nap járnak hozzánk balettóráinkra, hiszen nekik is sok fellépési lehetőséget biztosítunk. Minden évben dupla előadáson mutatjuk be karácsonykor A diótörő című mesebalettet immár harmadik éve. Emellett a tanév végi nyári előadásaink is szintén duplák – hangsúlyozta Bianka.

Az Attitude Balett Stúdió múlt szombaton az Egyetem étteremben szervezte meg bálját, melyen bemutatkoztak a tehetséges táncosaik. A rendezvény bevételét a versenycsapatos gyerekek nevezési díjaira, illetve egyéb, versenyzéssel kapcsolatos költségekre fordítják.