- Eszterrel egy portré fotózás alkalmával ismerkedtünk meg, azóta életünk legmeghatározóbb eseményein is ott volt velünk a kamerájával, hogy megörökítse nekünk. Az esküvőnkhöz is őt kértük fel, de édesanyámat is megleptem már egy anya-lánya fotózással. Fantasztikus amit alkot, meg tudja ragadni a legszebb, legmeghatóbb pillanatokat és felismeri mi az, ami az alanyainak jól áll, hiszen egyikünk sem profi modell - fogalmazott Tamasics Ágnes, aki férjével Ákossal érkezett egy páros fotózásra Horváth Eszter stúdiójába.

- Ami a legfontosabb még, hogy könnyen fel tudunk mellette oldódni, és gyorsan eltelik az idő még annak is, aki nem feltétlen szeret kamera előtt állni. Jól instruál, ami szerintem a férfiaknak még könnyedebbé tesz egy-egy ilyen alkalmat - tette hozzá Kamocsár Ákos.

Fotók ajándékba

- Már maga az is élmény, amikor egy fotózásra készülünk, de mindig izgatottan várjuk mi is lett a végeredménye annak a néhány órának, amit ezzel töltöttünk. Eddig nem csalódtunk és örömmel osztottuk meg a családdal, barátainkkal a fotókat, valamint remek ajándékokat tudtunk belőle készíteni. Hiába éljük a mindennapokat okostelefonnal a kezünkben, azokat a fényképeket valahogy sosem vesszük elő lapozgatni. A profi alkotásokkal viszont otthonunkat is örömmel dekoráljuk - fejtette ki Ákos.

- Valentin napon igyekszünk még több időt egymásra szánni, inkább a közös programokra tesszük a hangsúlyt. A rohanó hétköznapokból kilépbe igyekszünk néhány romantikus pillanatot szervezni egymásnak, mint a fotózás vagy egy kellemes vacsora. A bonbon, virág vagy más szivecskés ajándékok helyett közös élményekben hiszünk - hangsúlyozta Ágnes.

Roham az édességekért

Valentin naphoz közeledve megnő a vendégszám az éttermekben és a cukrászdákban is, ezért a tulajdonosoknak előre fel kell készülnie a szerelmesek rohamára. - Igyekszünk minden évben tematikus díszítéssel, csomagolással készülni, illetve egyedit alkotni, ami más cukrászdában nem található meg. Ilyenkor megjelennek a szív és virág motívumok, általában a rózsaszín és a piros árnyalatai dominálnak. Férfiaknak készítünk letisztultabb színvilágú süteményeket is. A Valentin nappal elindul a gyümölcs szezon is, ha a cukrászatra gondolunk, ugyanis megjelenik az édességeken az eper, áfonya és a málna - sorolta Keresszegi Aletta a győri Sweets Látványcukrászda vezetője.

- Nálunk a kezdetek óta a legnagyobb sláger az a macaron válogatás. Van olyan férfi vendégünk, aki 10 éve mindig egy doboz macaron finomsággal lepi meg a kedvesét a szerelmesek napján - tudtuk meg Alettától.

Az üzletvető kiemelte, hogy érdemes ebben az időszakban előrendelni, mert sokan beugranak egy-egy sütire és gyorsan kiürül a pult. Viszont ha előre tudjuk mivel lepnénk meg kedvesünket, akkor biztosan nem maradunk hoppon és ajándék nélkül.