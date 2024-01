Eljárnak kismama tornára, kismama jógára, szülésfelkészítő tanfolyamokra és már arra is lehetőségük van, hogy azokat a területeket is felkészítsék a testükben, ahol a szülés valójában történik. A kismamáknak szóló könyvekben mindig utalnak rá a szerzők, hogy végezzék az úgynevezett Kegel gyakorlatokat, de ez általában megfoghatatlan volt számukra. Szűrné Hodossy Hajnalka kismama intim torna tréner, dúla volt vendégünk, akivel egy podcast beszélgetés alatt végigjártuk az anyává válás útját és az azt követő időszakot is. Hogyan tudjuk felkészíteni a testünket a szülésre és hogyan tudunk a leghatékonyabban regenerálódni a szülés után? Ezekre is választ kaphat, ha meghallgatja beszélgetésünket.

Hallgassa meg!