Nemrégiben tartották a Holczinger Szandra és Wágenhoffer Gergely által írt, Szülőföldünk Bakonyszücs/Sitscher Heimatbuch című könyv előbemutatóját Bakonyszücsön. A kötet nem- csak helyi szinten, de regionálisan is nagy jelentőséggel bír a német gyökerű települések számára, hiszen nyelvészeti, néprajzi és helytörténeti szempontból is összefüggően, két nyelven, magyarul és németül mutatja be a település múltját. A kötet 660 oldalas, 350 fényképet, ábrát, térképet és több mint 30 helyi, kottázott népdalt tartalmaz.

A két fiatal 2021-ben döntötte el, hogy a 24. órában kötetbe foglalják a bakonyszücsi múlt emlékeit. Szandra ott nőtt fel, szülei ma is ott élnek. Gergely pedig a régen élt ősök által kötődik a faluhoz. Holczinger Szandra a budapesti József Attila Színház színésznője. A színművész szak mellett német nemzetiségi óvodapedagógus és német nemzetiségi nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát. 2018-ban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által adományozott Koch Valéria-díjjal, 2021-ben a Veszprém megyei Ifjúsági Díjjal (Jugendpreis) tüntették ki a magyarországi német nemzetiségi területen végzett tevékenységéért.

Wágenhoffer Gergely múltmentő tevékenységét lapunk 2013 óta kíséri figyelemmel. Az akkor „krúdys gimnazista” később Mosonmagyaróváron szerzett agrármérnöki diplomát. Amatőr helytörténészként Bakonypéterd, Románd és most már Bakonyszücs múltját is kutatja.

Holczinger Szandra és Wágenhoffer Gergely a könyvvel. Fotó: Wágenhoffer Gergely/Facebook

A helytörténeti résszel 14 fejezet foglalkozik, amelyben Bakonyszücs története olvasható a kezdetektől az ’50-es évek végéig, nagy hangsúlyt fektetve a német lakosság betelepítésére, a két világháború eseményeire, a ki- és betelepítésekre. Szó esik még az Amerikába történő kivándorlásról, a családnevek megjelenéséről, illetve az egyház- és oktatástörténetről. A néprajzi emlékeket 6 fejezet ismerteti a bakonyszücsi németek építkezési kultúrájától az eltűnő ünnepeken, szokásokon át a babona- és hiedelemvilágig, vallási életig. Kiemelt fontosságú a bakonyszücsi németek nyelvjárása, de helyi receptek és specialitások is feljegyzésre kerültek.

A szerzők a faluban tavasszal tervezik a hivatalos könyvbemutatót.