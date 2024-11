Számos terve van 1 órája

Jávori Lili – A rábapatonai szépség nagy szerelmét, a táncot választotta – képek és videó

Jávori Lili profi táncosként jelentkezett a Sztárban Sztár All Stars műsorába és bár a modellkedés nagyon más világ, így is sikerült szépen helyt állnia. A Next Top Model Hungary 5. helyezettje, Jávori Lili végül mégis élete nagy szerelmét, a táncot választotta.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

A Next Top Model Hungary Jávori Lilije táncosként vágott bele a versenybe, ami ugyan hasonlóan kemény, mint a modellkedés világa, mégis teljesen más elvárásoknak kell megfelelni. Ennek ellenére a rábapatonai szépség, Jávori Lili az 5. helyig menetelt és bár megszerette a fotózások világát, kiesése után mégis visszatért a táncparkettre – írta a Bors. Jávori Lili profi táncosként jelentkezett a műsorba és bár a modellkedés nagyon más világ, így is sikerült szépen helyt állnia.

Forrás: TV2 Jávori Lili – sok terve van a rábapatonai szépségnek A fiatal lánynak nem ez az egyetlen terve a jövőre nézve, különösen, hogy egy sérülés következtében előfordulhat, hogy újra kell terveznie. A lapnak úgy fogalmazott: a táncos munkáim nagyon pörögnek, de a gerincferdülésem miatt egy kicsit sérülékenyebb vagyok és nehezebben bírom. A táncot csak addig tudom csinálni, amíg a testem engedi, de remélem, hogy 30-35 éves koromig legalább menni fog.

Jávori Lili a divat és szépségipar nagyszabású showjában Fotók: TV2

Ahogy portálunk is megírta: a Next Top Model Hungary-ban, hazánk legszebb modelljei versengtek egymással. Vármegyénket a rábapatonai Jávori Lili képviselte a divat és szépségipar nagyszabású showjában, aki nem csak az ötödik lett, hanem életre szóló élményeket is szerzett. Jávori Lili szerint nem volt egyszerű a verseny, de élvezte minden percét. Korábban írtuk: Next Top Model Hungary – A divat és szépségipar nagyszabású showjában feltűnt a rábapatonai Jávori Lili is, aki korábban indult már szépségversenyen, erről a kisalfold.hu is beszámolt. Tavalyelőtt decemberben a Nemzeti Szépségverseny, a Miss Hungary döntőjében a korona a 19 éves győrújbaráti szépség, Horváth Boglárka fejére került, első udvarhölgye pedig a rábapatonai Jávori Lili lett.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!