Az 5+1-es kispályás labdarúgás jövő pénteken kezdődő vb-jén nyolc csoportban rajtolnak majd a küzdelmek, az ötösökből az első két-két válogatott jut tovább a legjobb 16 közé. A magyarok a csoportkörben Argentínával, Horvátországgal, Tunéziával és a Dél-afrikai Köztársasággal találkoznak.

Továbbjutás esetén az A csoport – a házigazda Omán, USA, Kanada, Olaszország és Katar – továbbjutóival küzdhet meg a vb nyolcaddöntőjében a magyar válogatott.

Erős ellenfelekkel néz szembe az ománi socca vb-n is a magyar válogatott.

Fotó: soccahungary

A hazai szövetség hétfői tájékoztatása szerint Roni Ribeiro da Silva szövetségi kapitány a kapuban Szacskó Lászlóra és Iváncsik Norbertre számít, a mezőnyben Petric Branko, Czerman Márk, Sóron Tibor, Tolnay Rokkó, Huszty Dániel, Szabó Donát László, Varga Szabolcs, Nagy Patrik, Ficsor Richárd és Nadimov Norbert kap helyet. Kedd este aztán Vörös Torma Martin is meghívót kapott. Utóbbi és a korábban élvonalban is futballozó Nagy Patrik jelenleg a Koroncó futballistái. Vörös Torma Martin tagja volt a legutóbbi socca Európa-bajnokságon nyolcaddöntőig jutó, és a mexikói Cancúnban rendezett Socca Copa Americán ezüstérmet szerző magyar soccaválogatottnak is. Utóbbi eseményen ráadásul a torna gólkirálya lett. A torna elődöntőjének videóját a cikk végén találják.