Menetrendszerű, hogy az új év első óráiban, napjaiban otthonukból elszökött kutyákkal van tele az internet. Évek óta próbálom ezeken a hasábokon is felhívni a felelős kutyatartásra a figyelmet, de úgy látszik, hiába. Nem gondolom persze, hogy valamennyi ebtulajdonos elolvassa papírra írt gondolataimat, de talán íratlan szabályok is vannak a megfelelő tartási körülményekre. Ha év közben ezekre nem is gondolnak a gazdák, legalább az esztendő utolsó napjaiban érdemes lenne odafigyelni rájuk.

Fontos észrevételem, hogy nincs az a kerítéssel védett udvar, amelyről egy, a petárdák hangjától, a robbanásoktól, a tűzijáték fényeitől megriadt vagy megvadult kutya ne tudna elmenekülni. Olvastam egy ebkereső posztnál, a gazdi nem gondolta volna, hogy a kutyája képes lenne a biztonságosnak hitt udvarukról meglépni. És hogy amikor megszólaltak a petárdák, a kutyus nem mutatott félelmet vagy riadalmat. Ezért aztán nem is kerestek biztonságos helyet számára.

A mi kis törpetacskónk december 31-én kora délután még kint bóklászott az udvaron. Később aztán önként kérte, hogy lemehessen a pincébe. Időközönként lementünk hozzá, megnyugtattuk, és esze ágában sem volt útnak indulni. Hallotta nyilván a robbanásokat, de tudta, hogy neki kárt nem okozhatnak.

Tudom, hogy nincs mindenhol pince, de azt nem akarom elhinni, hogy nem akad a háznak olyan zuga, ahol a kutyák meghúzhatják magukat, amíg elvonul a veszedelem. Mert az udvar, a kennel ilyenkor nem jelent megfelelő védelmet a négylábúaknak.

Remélem, hogy rövidesen azok a kedvencek is hazatérnek, amelyek most még az „interneten is vándorolnak”.

