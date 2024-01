– Koroncóra mentem Győrújbarát központján keresztül, és legnagyobb meglepetésemre jobbról megelőzött egy őz. Hirtelen nem is tudtam hova tenni a dolgot, nem hittem a szemnemnek. Egyből telefont ragadtam és levideoztam, ahogy a füvön vissza fut az útra. Páran majdnem el is ütötték autóval. Kicsit veszélyes helyzet volt. Ilyent még nem tapasztaltam településen belül, de azt hallottam az erdőirtás miatt többször előfordulnak vadak is a faluban