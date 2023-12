Veres András győri megyéspüspök az eseményen hangsúlyozta: "Jézus Krisztus azt szeretné, hogy a világ, sokkal jobb legyen. Ahol az irgalmasság, a megbocsájtás, a jó szándék eltölti az emberek szívét, és ezt igyekeznek másoknak is továbbadni. Azt kívánom önöknek, hogy ez az ünnep, ilyen körülmények között is a szeretetnek az ünnepe legyen. Ne felejtsünk el imádkozni. Imádkozzunk, hogy a saját egyéni életünk jobbra forduljon, és hogy a világ is megváltozzon gondolkodásában. Mert Isten nélkül nem lesz békénk, nekünk és közösségünknek sem" – fogalmazott a megyéspüspök.



Az otthon lakói a karitász jóvoltából ajándékcsomagot is átvehettek, ami élelmiszert, édességet, és könyveket is rejtett.