Az egyesület a jelentős mennyiségű ajándék közül 24-et egy bensőséges ünnepség keretében adott át a családoknak a Lucsony Borpincében: a kisebb-nagyobb gyerekek közül többen nem is várták meg, amíg a fa alá kerül a szép csomag, hanem kíváncsian bontogatták, meglesve, mit rejtenek azok. Örömmel állapították meg, hogy épp azt, amit ők kívántak.

– Ez önmagában, egy szívet melengető örömforrás. Fontos, hogy mindig családokban gondolkodunk, nálunk a család minden egyes gyermeke bekerül a programba, így a fa alatt mindenki megtalálja az ajándékát. Aztán legalább 316 felnőtt volt, akik karácsonyi angyalként örökbe fogadták, megvásárolták, ünnepi díszbe csomagolták, majd eljuttatták hozzánk az ajándékokat. A tapasztalatunk az, hogy a család, a férj, a gyerekek, a nagyi, vagy a kis unoka is részt vesz ebben a folyamatban.

Családi téma lesz a nehéz sorsú gyerekek helyzete, közös üggyé válik, hogy olyan ajándékot válasszanak, amilyenre az adott kisgyerek vágyik

– folytatta a Példa egyesület tagja, aki szerint az egyesület tagjainak is sokat jelent ez a program.

Sok munkával jár, mégis ezt az időszakot várják a legjobban

– Sokat dolgozunk az álmok begyűjtésén, táblázatba rendezésén, a zárt csoportunkba való feltöltésen, az ajándékok átvételén, szortírozásán, kiosztásán. Mégis minden évben ezt az időszakot várjuk a leginkább, mert annyi csodát élünk meg a folyamat közben. Enélkül a program nélkül ezek a gyerekek valóban csak álmodhatnának mindarról, ami a karácsonyfájuk alatt a Példa Egyesület kezdeményezésére, de nagyon sokak összefogásának eredményeképpen odakerül – vélekedett Erdős Anita.

– Idén 5 éves ez a programunk. Az évek során sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és mindig kicsit alakítottuk a szabályokat. A tavalyi évtől élményeket is örökbe lehet fogadni, meg lehet finanszírozni. Sok kisgyerek így juthat el cirkuszba, színházba, állatkertbe, nyári táborba a nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően. Sokan visszatérően, minden évben fogadnak örökbe álmokat. Már-már a karácsonyi készülődésük része, hogy legalább egy kívánságot teljesítsenek. A részvételi szándék jóval nagyobb annál, mint amennyi kívánságot mi az egyesületünkön belül kezelni tudunk. Az én álmom az, hogy valamikor, kibővítve a programot más megyékre, térségekre, akár országosan is örökbe lehessen fogadni egy nehéz sorsú kisgyerek karácsonyi álmát – zárta gondolatait Anita.

Akiknek a napi megélhetés is nehézkes

Sok gyermek kívánsága pedagógusokon, a családsegítő központ munkatársain keresztül jutott el az egyesülethez: a szakemberek is lelkesen tolmácsolták a kívánságokat.

– Szolgálatunk több éve ápol nagyon jó kapcsolatot a Példa Egyesülettel. A Fogadd örökbe egy gyerek karácsonyi álmát kezdeményezés lehetőséget biztosított részünkre, hogy a gondozott családjaink gyermekei megkaphassák a vágyott ajándékokat karácsonyra. Szerény anyagi körülmények közt élő családokkal állunk kapcsolatban, sokuknak a napi megélhetés is nehézkes – fogalmazott Őrsi Nikoletta családsegítő.

Kiemelte: „Jó érzés látni először a szülők örömét, akik megkönnyebbülnek, hogy biztosan lesz ajándék gyermeküknek a fa alatt, majd a családlátogatások során már a gyermekek örömét, akik boldogan mesélik, mit hozott számukra a Jézuska. Családsegítőként számunkra is az egyik legszebb időszak a karácsonyra való készülődés, melyet ez a kezdeményezés jelentősen megkönnyít. Az örökbe fogadott álmok mellé sokszor tapasztaljuk, hogy nem csak a gyermekekre, hanem a szülőkre is gondolnak az álmokat örökbefogadók, akik ugyanúgy meghatódva veszik át az ajándékokat, mint később gyermekik. Sokuknak nincs természetes támasza, így nekik is jól esik a figyelmesség bármilyen formája. Bátran elmondható, hogy ezen kezdeményezés a családok számára épp akkora örömet okoz, mint nekünk családsegítőknek. Látva a családok örömét, mi is feltöltekezve, megnyugodva tölthetjük az ünnepeket.”