– Ezek a képzések nagyon népszerűek. A technikum elvégzését követően el is tudnak a szakmában helyezkedni, de tovább is tanulhatnak a fiatalok. Büszkék vagyunk arra, hogy Mosonmagyaróváron egyedüliként benne vagyunk az ország TOP 100 technikumának sorában. Kiváló tehetségpontként működünk: a robotika, a Szó-beszéd névvel üzleti kommunikáció mellett nemrég indítottuk a Gazdálkodj okosan oktatást, ahol a tudatos pénzkezelést sajátíthatják el a diákjaink. A német és angol nyelvi képzés mellett pedig jövő tanévtől olasz nyelvet is lehet majd tanulni szakköri keretekben – sorolta még Bernáth Rita.